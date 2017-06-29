Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ateşböceği season 1 watch online

Ateşböceği season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ateşböceği Seasons Season 1

Ateşböceği 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 17
Runtime 36 hours 50 minutes
"Ateşböceği" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Светлячок» жизнь успешного одинокого адвоката по имени Барыш Бука была спокойной и устойчивой. Он сомневался, что кто-то в силах изменить его убеждения. Однако жизнь главного героя меняется, когда он с головой уходит в самое сложное судебное дело в его практике. А беда, как известно, не приходит одна. Вскоре на его пути появляется очаровательная таксистка, Аслы Эйильмез. После знакомства с ней Барыш распахивает двери для неожиданных приключений. Аслы, которая сверкает, будто светлячок, завладевает сердцем хладнокровного мужчины. Теперь в этой истории главная роль отводится любви.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.7 IMDb
Write review
"Ateşböceği" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 June 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 July 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 July 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 July 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 July 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 August 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 August 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 August 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 August 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 September 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 September 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 September 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 October 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 October 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 October 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 October 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 October 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more