В 1-м сезоне сериала «Светлячок» жизнь успешного одинокого адвоката по имени Барыш Бука была спокойной и устойчивой. Он сомневался, что кто-то в силах изменить его убеждения. Однако жизнь главного героя меняется, когда он с головой уходит в самое сложное судебное дело в его практике. А беда, как известно, не приходит одна. Вскоре на его пути появляется очаровательная таксистка, Аслы Эйильмез. После знакомства с ней Барыш распахивает двери для неожиданных приключений. Аслы, которая сверкает, будто светлячок, завладевает сердцем хладнокровного мужчины. Теперь в этой истории главная роль отводится любви.