В 1-м сезоне сериала «Жена полицейского» в центре сюжета оказывается домохозяйка по имени Валерия Валецкая. Она счастлива в браке, воспитывает детей и заботится о своем любимом супруге Викторе, который служит майором полиции. Однако тихое и спокойное течение их жизни заканчивается, когда Валерии становится известно, что ее муж – совсем не тот человек, за которого много лет успешно себя выдавал. Он давно ведет двойную игру и нарушает закон. Валецким предстоит вместе принять непростое решение: смогут ли они сохранить свою семью, преодолеть тяжелый кризис и начать все с чистого листа или же пойдут друг на друга войной?