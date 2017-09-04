Menu
Zhena policeyskogo season 1 watch online

Zhena policeyskogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhena policeyskogo Seasons Season 1

Жена полицейского 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Zhena policeyskogo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жена полицейского» в центре сюжета оказывается домохозяйка по имени Валерия Валецкая. Она счастлива в браке, воспитывает детей и заботится о своем любимом супруге Викторе, который служит майором полиции. Однако тихое и спокойное течение их жизни заканчивается, когда Валерии становится известно, что ее муж – совсем не тот человек, за которого много лет успешно себя выдавал. Он давно ведет двойную игру и нарушает закон. Валецким предстоит вместе принять непростое решение: смогут ли они сохранить свою семью, преодолеть тяжелый кризис и начать все с чистого листа или же пойдут друг на друга войной?

Series rating

6.7
Rate 12 votes
"Zhena policeyskogo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
4 September 2017
Серия 02
Season 1 Episode 2
4 September 2017
Серия 03
Season 1 Episode 3
5 September 2017
Серия 04
Season 1 Episode 4
5 September 2017
Серия 05
Season 1 Episode 5
6 September 2017
Серия 06
Season 1 Episode 6
6 September 2017
Серия 07
Season 1 Episode 7
7 September 2017
Серия 08
Season 1 Episode 8
7 September 2017
Серия 09
Season 1 Episode 9
11 September 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 September 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 September 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 September 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 September 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 September 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 September 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 September 2017
TV series release schedule
