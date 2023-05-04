В 1-м сезоне сериала «Загадка Евклида» в городе очередной переполох: известный юрист Геннадий Синицын похищен прямо из своего дома, а его супруга Наталья убита. Вскоре брат жертвы получает пугающее послание от преступника – странную таблицу с последовательностью совершенных чисел. Разобраться в этой «подсказке» может только профессиональный математик, поэтому следователь Карташова привлекает к расследованию свою давнюю подругу и помощницу Ольгу Барковскую, которая раскрыла уже немало дел с помощью математического дара. Оле действительно удается прочесть послание, но намеки похитителя начинают пугать даже ее.