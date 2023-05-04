Menu
Zagadka Evklida 2023, season 1

Загадка Евклида 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 32 minutes
"Zagadka Evklida" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Загадка Евклида» в городе очередной переполох: известный юрист Геннадий Синицын похищен прямо из своего дома, а его супруга Наталья убита. Вскоре брат жертвы получает пугающее послание от преступника – странную таблицу с последовательностью совершенных чисел. Разобраться в этой «подсказке» может только профессиональный математик, поэтому следователь Карташова привлекает к расследованию свою давнюю подругу и помощницу Ольгу Барковскую, которая раскрыла уже немало дел с помощью математического дара. Оле действительно удается прочесть послание, но намеки похитителя начинают пугать даже ее.

"Zagadka Evklida" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 May 2023
TV series release schedule
