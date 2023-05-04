Menu
Zagadka Rimana 2023, season 1

Zagadka Rimana season 1 poster
Загадка Римана 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 32 minutes
"Zagadka Rimana" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Загадка Римана» бизнесмен Сергей Андронов застрелен в собственной квартире вместе с попавшейся под горячую руку домработницей. Самое странное, что в соседней комнате все это время тихо сидит родной брат Сергея – гениальный математик и аутист Андрей, – но его преступник не трогает. Андрей оказывается главным свидетелем по делу, но в силу своих особенностей не может общаться с полицией. Тогда к следствию привлекают Ольгу Барковскую, которая помогла раскрыть уже не одно преступление. Ей удается наладить связь с парнем, но они общаются лишь на языке математических формул.

Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 May 2023
