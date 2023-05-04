В 1-м сезоне сериала «Загадка Римана» бизнесмен Сергей Андронов застрелен в собственной квартире вместе с попавшейся под горячую руку домработницей. Самое странное, что в соседней комнате все это время тихо сидит родной брат Сергея – гениальный математик и аутист Андрей, – но его преступник не трогает. Андрей оказывается главным свидетелем по делу, но в силу своих особенностей не может общаться с полицией. Тогда к следствию привлекают Ольгу Барковскую, которая помогла раскрыть уже не одно преступление. Ей удается наладить связь с парнем, но они общаются лишь на языке математических формул.