Otstavnik. Zaschita Dedova 2023, season 1

Отставник. Защита Дедова 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Otstavnik. Zaschita Dedova" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Отставник. Защита Дедова» Сергей Михайлович решает заняться воспитанием подрастающего поколения и устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». Его любимый воспитанник Вова Груздев рассказывает о своем однокласснике Вадиме Линькове, который связался с криминалом. Дедов хочет спасти парня, поэтому приглашает его вступить в клуб. Но полиция добирается до Линькова раньше: после драки и угона машины его берут с поличным, а на запястье мальчика обнаруживается татуировка с фашистской символикой. Дедова всерьез заботит эта деталь, ведь такой же знак он видел на руке украинского диверсанта.

"Otstavnik. Zaschita Dedova" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2023
