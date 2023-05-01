В 1-м сезоне сериала «Отставник. Защита Дедова» Сергей Михайлович решает заняться воспитанием подрастающего поколения и устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». Его любимый воспитанник Вова Груздев рассказывает о своем однокласснике Вадиме Линькове, который связался с криминалом. Дедов хочет спасти парня, поэтому приглашает его вступить в клуб. Но полиция добирается до Линькова раньше: после драки и угона машины его берут с поличным, а на запястье мальчика обнаруживается татуировка с фашистской символикой. Дедова всерьез заботит эта деталь, ведь такой же знак он видел на руке украинского диверсанта.