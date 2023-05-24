В 1-м сезоне сериала «Очищение» в центре событий оказывается женщина, которая воспитывалась в религиозной общине. Здесь все следовали строгим правилам, установленным руководителем секты. Главная героиня много лет пыталась забыть обо всем, что происходило с ней в детстве, но судьба вновь привела ее на малую родину. Выяснив, что в окрестностях загадочно исчезают дети, терзаемая психологической травмой женщина решает остановить это. Она хочет помешать лидеру культа и спасти воспитанников. Маленьким девочкам, которых отрывают от настоящих родителей, угрожает так называемый обряд «очищения».