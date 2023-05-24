Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Clearing 2023, season 1

The Clearing season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Clearing Seasons Season 1

The Clearing
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"The Clearing" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Очищение» в центре событий оказывается женщина, которая воспитывалась в религиозной общине. Здесь все следовали строгим правилам, установленным руководителем секты. Главная героиня много лет пыталась забыть обо всем, что происходило с ней в детстве, но судьба вновь привела ее на малую родину. Выяснив, что в окрестностях загадочно исчезают дети, терзаемая психологической травмой женщина решает остановить это. Она хочет помешать лидеру культа и спасти воспитанников. Маленьким девочкам, которых отрывают от настоящих родителей, угрожает так называемый обряд «очищения».

Series rating

6.2
Rate 11 votes
"The Clearing" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Season of Unfoldment
Season 1 Episode 1
24 May 2023
Kindred
Season 1 Episode 2
24 May 2023
Suffer the Little Children
Season 1 Episode 3
31 May 2023
The Foundlings
Season 1 Episode 4
7 June 2023
Maitreya
Season 1 Episode 5
14 June 2023
The Pied Piper
Season 1 Episode 6
21 June 2023
This Too Shall Pass
Season 1 Episode 7
28 June 2023
Island
Season 1 Episode 8
5 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more