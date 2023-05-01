В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сельскохозяйственные угодья Северной Калифорнии во все времена привлекают вольных фермеров и переселенцев со всего мира. Но не все семьи готовы честно возделывать свой клочок земли, зарабатывая копейки на хлеб и масло. Сюда съезжаются нелегальные мигранты, амбициозные бизнесмены, беглые бандиты и даже настоящие мафиози, пытающиеся подмять под свои рамки весь мир. История рассказывает о судьбе одного семейства, нелегально пересекшего границу США, которое пытается любыми способами закрепиться на новом месте и превратиться в мирных оседлых фермеров. К сожалению, закон не на их стороне.