Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Casa Grande 2023, season 1

Casa Grande season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Casa Grande Seasons Season 1

Casa Grande
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 35 minutes
"Casa Grande" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сельскохозяйственные угодья Северной Калифорнии во все времена привлекают вольных фермеров и переселенцев со всего мира. Но не все семьи готовы честно возделывать свой клочок земли, зарабатывая копейки на хлеб и масло. Сюда съезжаются нелегальные мигранты, амбициозные бизнесмены, беглые бандиты и даже настоящие мафиози, пытающиеся подмять под свои рамки весь мир. История рассказывает о судьбе одного семейства, нелегально пересекшего границу США, которое пытается любыми способами закрепиться на новом месте и превратиться в мирных оседлых фермеров. К сожалению, закон не на их стороне.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
"Casa Grande" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Dejame Vivir (Let Me Live)
Season 1 Episode 1
1 May 2023
El Rey (The King)
Season 1 Episode 2
1 May 2023
Tu Y La Mentira (You And The Lie)
Season 1 Episode 3
1 May 2023
Por Tu Maldito Amor (Because Of Your Damn Love)
Season 1 Episode 4
1 May 2023
Somos Mas Americanos (We Are More American)
Season 1 Episode 5
1 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more