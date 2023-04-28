Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Jen hsuan chih jen tsao lang che 2023, season 1

Jen hsuan chih jen tsao lang che season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jen hsuan chih jen tsao lang che Seasons Season 1

Jen hsuan chih jen tsao lang che 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Jen hsuan chih jen tsao lang che" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Создатели волн» в Китае приближаются жаркие выборы. Один из кандидатов на место главы государства, в прошлом изрядно запятнавший свою репутацию, все же не хочет с треском провалиться под лед. Поэтому он нанимает команду профессионалов, чтобы удержаться на плаву. Ради этого он готов даже потопить остальных конкурентов. Место пресс-секретаря в его предвыборном штабе достается совсем молодой, но уже опытной и хваткой девушке по имени Вэнь Вэньфан. Она выросла в политической семье и с детства видела обман и махинации. Теперь у Вэнь есть шанс показать все, чему она научилась… если, конечно, она сможет на многое закрыть глаза.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
Jen hsuan chih jen tsao lang che List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
28 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more