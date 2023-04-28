В 1-м сезоне сериала «Создатели волн» в Китае приближаются жаркие выборы. Один из кандидатов на место главы государства, в прошлом изрядно запятнавший свою репутацию, все же не хочет с треском провалиться под лед. Поэтому он нанимает команду профессионалов, чтобы удержаться на плаву. Ради этого он готов даже потопить остальных конкурентов. Место пресс-секретаря в его предвыборном штабе достается совсем молодой, но уже опытной и хваткой девушке по имени Вэнь Вэньфан. Она выросла в политической семье и с детства видела обман и махинации. Теперь у Вэнь есть шанс показать все, чему она научилась… если, конечно, она сможет на многое закрыть глаза.