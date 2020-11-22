В 1-м сезоне сериала «Искупление» жизнь главной героини была похожа на сказку, однако она лишилась всего, что имела, в одночасье. Она покинула родной дом, часто переезжала и всеми силами стремилась отыскать свое место в этом мире. Так прошло 20 лет. И вот однажды произошло то, что заставило женщину вернуться туда, где она провела ранние годы своей жизни. Вернувшись в родные края, героиня поняла, что в родном поселении все осталось по-прежнему. Теперь главной героине придется искупить свои грехи – и лишь после этого она сможет начать жизнь с чистого листа и проложить себе дорогу к счастью.