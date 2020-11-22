Menu
Kefaret season 1 watch online

Kefaret season 1 poster
Kefaret

Kefaret
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 35
Runtime 70 hours 0 minute
"Kefaret" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Искупление» жизнь главной героини была похожа на сказку, однако она лишилась всего, что имела, в одночасье. Она покинула родной дом, часто переезжала и всеми силами стремилась отыскать свое место в этом мире. Так прошло 20 лет. И вот однажды произошло то, что заставило женщину вернуться туда, где она провела ранние годы своей жизни. Вернувшись в родные края, героиня поняла, что в родном поселении все осталось по-прежнему. Теперь главной героине придется искупить свои грехи – и лишь после этого она сможет начать жизнь с чистого листа и проложить себе дорогу к счастью.

Series rating

5.1
Rate 12 votes
"Kefaret" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 November 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 November 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 December 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 December 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 December 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 January 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 January 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
17 January 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 January 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 January 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 February 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 February 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
21 February 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 February 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
7 March 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
14 March 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 March 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
28 March 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
4 April 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 April 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
18 April 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
25 April 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 May 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
9 May 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
16 May 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
23 May 2021
Episode 28
Season 1 Episode 28
30 May 2021
Episode 29
Season 1 Episode 29
6 June 2021
Episode 30
Season 1 Episode 30
13 June 2021
Episode 31
Season 1 Episode 31
20 June 2021
Episode 32
Season 1 Episode 32
1 July 2021
Episode 33
Season 1 Episode 33
8 July 2021
Episode 34
Season 1 Episode 34
15 July 2021
Episode 35
Season 1 Episode 35
29 July 2021
TV series release schedule
