В 1-м сезоне сериала «Юность» молодой и амбициозный блогер Alex Go вторгается в мир интернет-звезд как новая сенсация. Он набирает миллионы подписчиков, а его видео мгновенно становятся вирусными. Вскоре ему даже предлагает свои услуги знаменитый продюсер. Но одна оплошность стоит Алексу карьеры и репутации. Неадекватно среагировав на комментарий одного из поклонников, он становится персоной нон грата и теряет все контракты. Дело в том, что его слова обижают ребенка – мальчика по имени Митя Липкин, который сейчас отдыхает в детском лагере. Единственный шанс для Алекса все исправить – записаться в вожатые, найти Митю и извиниться. Теперь судьбу звезды решают дети.