Yunost 2023, season 1

Юность 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Yunost" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Юность» молодой и амбициозный блогер Alex Go вторгается в мир интернет-звезд как новая сенсация. Он набирает миллионы подписчиков, а его видео мгновенно становятся вирусными. Вскоре ему даже предлагает свои услуги знаменитый продюсер. Но одна оплошность стоит Алексу карьеры и репутации. Неадекватно среагировав на комментарий одного из поклонников, он становится персоной нон грата и теряет все контракты. Дело в том, что его слова обижают ребенка – мальчика по имени Митя Липкин, который сейчас отдыхает в детском лагере. Единственный шанс для Алекса все исправить – записаться в вожатые, найти Митю и извиниться. Теперь судьбу звезды решают дети.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
Yunost List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 May 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
25 May 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 May 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 May 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 May 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 June 2023
