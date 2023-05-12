Menu
Spasti edinstvennogo syna season 1 watch online

Spasti edinstvennogo syna season 1 poster
Spasti edinstvennogo syna

Спасти единственного сына 18+
Title Сезон 1
Season premiere 12 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Spasti edinstvennogo syna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спасти единственного сына» молодой парень Василий Булатов отдыхает с друзьями в Греции на модном курорте, но неожиданно на туристический автобус налетают террористы и берут его в плен. Выясняется, что преступники перепутали его с другим человеком – узким специалистом, обладающим секретной информацией. Теперь Васю собираются убить «за ненадобностью», но, будучи ветеринаром, он спасает жизнь любимому соколу главаря, а заодно и себе самому. Парень еще не знает, что его мать – хирург Лика Булатова – уже выехала из России, чтобы любой ценой найти и спасти его, даже если это будет стоит ей самой жизни.

Series rating

5.4
Rate 12 votes
"Spasti edinstvennogo syna" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 June 2023
TV series release schedule
