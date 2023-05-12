В 1-м сезоне сериала «Спасти единственного сына» молодой парень Василий Булатов отдыхает с друзьями в Греции на модном курорте, но неожиданно на туристический автобус налетают террористы и берут его в плен. Выясняется, что преступники перепутали его с другим человеком – узким специалистом, обладающим секретной информацией. Теперь Васю собираются убить «за ненадобностью», но, будучи ветеринаром, он спасает жизнь любимому соколу главаря, а заодно и себе самому. Парень еще не знает, что его мать – хирург Лика Булатова – уже выехала из России, чтобы любой ценой найти и спасти его, даже если это будет стоит ей самой жизни.