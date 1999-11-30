Мультфильм по всеми любимой книжке о чудесных приключениях девочки Долли. Долли и ее верный песик Тотошка живут в Канзасе. Однажды в их местечко приходит страшный ураган, который подхватывает домик, в котором живёт Долли, и уносит его далеко-далеко, в другую страну. Страна зовется Волшебной страной Оз, и в ней правит добрая Колдунья Севера. Она рассказывает Долли о том, что во время урагана ее домик раздавил Злую Восточную Ведьму. Чтобы вернуться в родной Канзас, Долли придется проделать путь в Изумрудный город, где обитает Великий Волшебник. Только его добрая воля может перенести ее обратно домой. Приветливая Долли пускается в путь, а по дороге обзаводится верными друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они сопровождают ее в далекий Изумрудный город, оберегая от опасностей. Выход мультфильма режиссер Александр Макаров приурочил к важной дате — оригинальной сказке Лаймена Фрэнка Баума, по которой поставлен мультфильм, исполнилось 100 лет.