Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode season 1 watch online

Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode

Приключения в Изумрудном Городе 0+
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 1999
Production year 1999
Number of episodes 4
Runtime 1 hour 44 minutes
"Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode" season 1 description

Мультфильм по всеми любимой книжке о чудесных приключениях девочки Долли. Долли и ее верный песик Тотошка живут в Канзасе. Однажды в их местечко приходит страшный ураган, который подхватывает домик, в котором живёт Долли, и уносит его далеко-далеко, в другую страну. Страна зовется Волшебной страной Оз, и в ней правит добрая Колдунья Севера. Она рассказывает Долли о том, что во время урагана ее домик раздавил Злую Восточную Ведьму. Чтобы вернуться в родной Канзас, Долли придется проделать путь в Изумрудный город, где обитает Великий Волшебник. Только его добрая воля может перенести ее обратно домой. Приветливая Долли пускается в путь, а по дороге обзаводится верными друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Они сопровождают ее в далекий Изумрудный город, оберегая от опасностей. Выход мультфильма режиссер Александр Макаров приурочил к важной дате — оригинальной сказке Лаймена Фрэнка Баума, по которой поставлен мультфильм, исполнилось 100 лет.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
"Priklyucheniya v Izumrudnom Gorode" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серебряные туфельки
Season 1 Episode 1
30 November 1999
Тайна великого волшебника
Season 1 Episode 2
30 November 1999
Козни старой Момби
Season 1 Episode 3
24 October 2000
Принцесса Озма
Season 1 Episode 4
24 October 2000
