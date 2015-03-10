В 1-м сезоне сериала «Взгляд из вечности» главной героиней оказывается тихая и спокойная девушка по имени Любовь. Всю свою жизнь она посвятила Родиону, отъявленному эгоисту и цинику. Он всегда пренебрегал Любой, относясь к ней только как к подруге. Родя увивался за местной красавицей Аэллой, девушкой греческого происхождения. Однако у судьбы на каждого человека свои планы. По воле рока, заветная мечта Любы воплощается в реальной жизни: Родя все-таки отправляется с ней под венец, хоть и по принуждению. Сначала Люба вне себя от счастья, однако впоследствии задается вопросом – можно ли обрести личное счастье, когда приходится любить за двоих?