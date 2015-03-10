Menu
Vzglyad iz vechnosti 2015, season 1

Vzglyad iz vechnosti season 1 poster
Взгляд из вечности 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Vzglyad iz vechnosti" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Взгляд из вечности» главной героиней оказывается тихая и спокойная девушка по имени Любовь. Всю свою жизнь она посвятила Родиону, отъявленному эгоисту и цинику. Он всегда пренебрегал Любой, относясь к ней только как к подруге. Родя увивался за местной красавицей Аэллой, девушкой греческого происхождения. Однако у судьбы на каждого человека свои планы. По воле рока, заветная мечта Любы воплощается в реальной жизни: Родя все-таки отправляется с ней под венец, хоть и по принуждению. Сначала Люба вне себя от счастья, однако впоследствии задается вопросом – можно ли обрести личное счастье, когда приходится любить за двоих?

Series rating

3.4
Rate 13 votes
"Vzglyad iz vechnosti" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 March 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 March 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 March 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 March 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 March 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 March 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 March 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 March 2015
TV series release schedule
