Prosche parenoy repy 2016, season 1

Проще пареной репы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Prosche parenoy repy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Проще пареной репы» Надя Лимонова хотела стать знаменитым шеф-поваром и управлять известным рестораном, как ее отец. Она мечтала, что будет готовить вкусную и полезную пищу. Увы, вместо этого Надя стала заведующей провинциальной столовой при трамвайном депо. Ее позвало сюда местное управление в надежде, что неопытная девушка не сумеет наладить работу предприятия. Местному мэру выгоден был бы развал столовой, ведь тогда он сдаст помещение в аренду под ресторан. Но Надя, несмотря на сопротивление персонала, активно принимается за дело. Она намерена доказать сотрудникам и самой себе, чего на самом деле стоит...

"Prosche parenoy repy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 September 2016
