В 1-м сезоне сериала «Проще пареной репы» Надя Лимонова хотела стать знаменитым шеф-поваром и управлять известным рестораном, как ее отец. Она мечтала, что будет готовить вкусную и полезную пищу. Увы, вместо этого Надя стала заведующей провинциальной столовой при трамвайном депо. Ее позвало сюда местное управление в надежде, что неопытная девушка не сумеет наладить работу предприятия. Местному мэру выгоден был бы развал столовой, ведь тогда он сдаст помещение в аренду под ресторан. Но Надя, несмотря на сопротивление персонала, активно принимается за дело. Она намерена доказать сотрудникам и самой себе, чего на самом деле стоит...