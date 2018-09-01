Menu
Kak zavesti druzey s Am Nyamom season 1 watch online

Kak zavesti druzey s Am Nyamom

Как завести друзей с Ам Нямом 6+
Title Сезон 1
Season premiere 1 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 14 minutes
"Kak zavesti druzey s Am Nyamom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Как завести друзей с Ам Нямом» главным героем этой истории оказывается прожорливый зеленый монстрик по имени Ам Ням, который отправляется на поиски друзей. Его путешествие простирается на разные континенты и различные временные эпохи, он ищет друзей в лесу и под водой, на улице и в большом доме. Вместе с тем Ам Ням охотится за своими любимыми сладостями, оказывает помощь разным персонажам, которые попадаются на его пути, сам сталкивается с тяжелыми ситуациями, а также пытается выяснить, каким должен быть настоящий друг. Лягушонок побывает во множестве мест, даже заглянет на дискотеку.

"Kak zavesti druzey s Am Nyamom" season 1 list of episodes
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
1 September 2018
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
1 September 2018
TV series release schedule
