В 1-м сезоне сериала «Как завести друзей с Ам Нямом» главным героем этой истории оказывается прожорливый зеленый монстрик по имени Ам Ням, который отправляется на поиски друзей. Его путешествие простирается на разные континенты и различные временные эпохи, он ищет друзей в лесу и под водой, на улице и в большом доме. Вместе с тем Ам Ням охотится за своими любимыми сладостями, оказывает помощь разным персонажам, которые попадаются на его пути, сам сталкивается с тяжелыми ситуациями, а также пытается выяснить, каким должен быть настоящий друг. Лягушонок побывает во множестве мест, даже заглянет на дискотеку.