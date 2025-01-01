Menu
Super 10 2020, season 1

Super 10 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Number of episodes 52
Runtime 10 hours 24 minutes
"Super 10" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Супер 10» могущественный злоумышленник по имени Омега задумал захватить власть во Вселенной. Он собрался для этого воспользоваться силой Суперкамня. Чтобы не позволить ему этого сделать, Суперионы разбили Камень на 10 фрагментов и положили их внутри десяти планет. Если изъять элемент ценнейшего артефакта, планете Земля будет угрожать смертельная опасность. Она может быть ликвидирована. Злодей Омега устроил настоящую охоту за драгоценными элементами Суперкамня. Он рыщет по всей Вселенной до тех пор, пока не остается одна частица. Становится известно, что она находится на Земле.
 

"Super 10" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
TBA
Episode 2
Season 1 Episode 2
TBA
Episode 3
Season 1 Episode 3
TBA
Episode 4
Season 1 Episode 4
TBA
Episode 5
Season 1 Episode 5
TBA
Episode 6
Season 1 Episode 6
TBA
Episode 7
Season 1 Episode 7
TBA
Episode 8
Season 1 Episode 8
TBA
Episode 9
Season 1 Episode 9
TBA
Episode 10
Season 1 Episode 10
TBA
Episode 11
Season 1 Episode 11
TBA
Episode 12
Season 1 Episode 12
TBA
Episode 13
Season 1 Episode 13
TBA
Episode 14
Season 1 Episode 14
TBA
Episode 15
Season 1 Episode 15
TBA
Episode 16
Season 1 Episode 16
TBA
Episode 17
Season 1 Episode 17
TBA
Episode 18
Season 1 Episode 18
TBA
Episode 19
Season 1 Episode 19
TBA
Episode 20
Season 1 Episode 20
TBA
Episode 21
Season 1 Episode 21
TBA
Episode 22
Season 1 Episode 22
TBA
Episode 23
Season 1 Episode 23
TBA
Episode 24
Season 1 Episode 24
TBA
Episode 25
Season 1 Episode 25
TBA
Episode 26
Season 1 Episode 26
TBA
Episode 27
Season 1 Episode 27
TBA
Episode 28
Season 1 Episode 28
TBA
Episode 29
Season 1 Episode 29
TBA
Episode 30
Season 1 Episode 30
TBA
Episode 31
Season 1 Episode 31
TBA
Episode 32
Season 1 Episode 32
TBA
Episode 33
Season 1 Episode 33
TBA
Episode 34
Season 1 Episode 34
TBA
Episode 35
Season 1 Episode 35
TBA
Episode 36
Season 1 Episode 36
TBA
Episode 37
Season 1 Episode 37
TBA
Episode 38
Season 1 Episode 38
TBA
Episode 39
Season 1 Episode 39
TBA
Episode 40
Season 1 Episode 40
TBA
Episode 41
Season 1 Episode 41
TBA
Episode 42
Season 1 Episode 42
TBA
Episode 43
Season 1 Episode 43
TBA
Episode 44
Season 1 Episode 44
TBA
Episode 45
Season 1 Episode 45
TBA
Episode 46
Season 1 Episode 46
TBA
Episode 47
Season 1 Episode 47
TBA
Episode 48
Season 1 Episode 48
TBA
Episode 49
Season 1 Episode 49
TBA
Episode 50
Season 1 Episode 50
TBA
Episode 51
Season 1 Episode 51
TBA
Episode 52
Season 1 Episode 52
TBA
