В 1-м сезоне сериала «Супер 10» могущественный злоумышленник по имени Омега задумал захватить власть во Вселенной. Он собрался для этого воспользоваться силой Суперкамня. Чтобы не позволить ему этого сделать, Суперионы разбили Камень на 10 фрагментов и положили их внутри десяти планет. Если изъять элемент ценнейшего артефакта, планете Земля будет угрожать смертельная опасность. Она может быть ликвидирована. Злодей Омега устроил настоящую охоту за драгоценными элементами Суперкамня. Он рыщет по всей Вселенной до тех пор, пока не остается одна частица. Становится известно, что она находится на Земле.

