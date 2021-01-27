Menu
Weaving a Tale of Love 2021 - 2023 season 1

Weaving a Tale of Love 16+
Season premiere 27 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Weaving a Tale of Love" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Яркая луна династии Тан» молодая девушка по имени Лю Ли мастерски умеет шить. Она мечтает сбежать с императорского двора, но не может сделать этого, пока не найдет убийцу своей матери и не отомстит ему. Талант вышивальщицы не остается незамеченным, и остальные придворные постепенно начинают завидовать Лю Ли. Второй главный герой, Пэй Син Цзянь, был генералом, но его разжаловали за бунтарские замашки. Пэй Син Цзянь всеми силами пытается оградить Лю Ли от опасностей, которые ее ожидают в императорских владениях, где сплошь и рядом интриганы. Постепенно герои сближаются...

Series rating

7.5
Rate 15 votes
"Weaving a Tale of Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 January 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 January 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 January 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 January 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 January 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 January 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 January 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 January 2021
