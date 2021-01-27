В 1-м сезоне сериала «Яркая луна династии Тан» молодая девушка по имени Лю Ли мастерски умеет шить. Она мечтает сбежать с императорского двора, но не может сделать этого, пока не найдет убийцу своей матери и не отомстит ему. Талант вышивальщицы не остается незамеченным, и остальные придворные постепенно начинают завидовать Лю Ли. Второй главный герой, Пэй Син Цзянь, был генералом, но его разжаловали за бунтарские замашки. Пэй Син Цзянь всеми силами пытается оградить Лю Ли от опасностей, которые ее ожидают в императорских владениях, где сплошь и рядом интриганы. Постепенно герои сближаются...