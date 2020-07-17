В 1-м сезоне сериала «Всего лишь тридцать» главными героинями оказываются три тридцатилетние женщины, которые сталкиваются с серьезным давлением и чувствуют, что их жизнь движется не в том направлении. Мань Ни обладает твердым характером и железной волей, но постепенно чувствует, что устала и хочет в корне поменять свою жизнь. Гу Цзя волею судьбы сталкивается серьезным испытанием. Сяо Цинь не понимает, что делать со своими отношениями, поскольку семейная жизнь превратилась в настоящее болото. Эти женщины не похожи друг на друга, однако судьба сталкивает их, чтобы они доказали сами себе: 30 лет — не рубеж, а шанс начать все с чистого листа.