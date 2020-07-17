Menu
Nothing But Thirty 2020 season 1

Nothing But Thirty 16+
Season premiere 17 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 43
Runtime 32 hours 15 minutes
"Nothing But Thirty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Всего лишь тридцать» главными героинями оказываются три тридцатилетние женщины, которые сталкиваются с серьезным давлением и чувствуют, что их жизнь движется не в том направлении. Мань Ни обладает твердым характером и железной волей, но постепенно чувствует, что устала и хочет в корне поменять свою жизнь. Гу Цзя волею судьбы сталкивается серьезным испытанием. Сяо Цинь не понимает, что делать со своими отношениями, поскольку семейная жизнь превратилась в настоящее болото. Эти женщины не похожи друг на друга, однако судьба сталкивает их, чтобы они доказали сами себе: 30 лет — не рубеж, а шанс начать все с чистого листа.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
"Nothing But Thirty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 July 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 July 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 July 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 July 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 July 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 July 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 July 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 July 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 July 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 July 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 July 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 July 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 July 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 July 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 July 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 July 2020
Episode 17
Season 1 Episode 17
26 July 2020
Episode 18
Season 1 Episode 18
26 July 2020
Episode 19
Season 1 Episode 19
27 July 2020
Episode 20
Season 1 Episode 20
27 July 2020
Episode 21
Season 1 Episode 21
28 July 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
28 July 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
29 July 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
29 July 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
30 July 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
30 July 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
31 July 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
31 July 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
1 August 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
2 August 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
2 August 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
3 August 2020
Episode 33
Season 1 Episode 33
3 August 2020
Episode 34
Season 1 Episode 34
4 August 2020
Episode 35
Season 1 Episode 35
4 August 2020
Episode 36
Season 1 Episode 36
5 August 2020
Episode 37
Season 1 Episode 37
5 August 2020
Episode 38
Season 1 Episode 38
6 August 2020
Episode 39
Season 1 Episode 39
6 August 2020
Episode 40
Season 1 Episode 40
7 August 2020
Episode 41
Season 1 Episode 41
7 August 2020
Episode 42
Season 1 Episode 42
8 August 2020
Episode 43
Season 1 Episode 43
9 August 2020
TV series release schedule
