В 1 сезоне шоу «Вписка у Маргулиса» гитарист из «Машины времени» вместе со своим коллегой ST будет исследовать современную отечественную сцену. На огонек к ведущим заглянут настоящие голоса своего поколения, отличающиеся талантом и харизмой. В студии появится эпатажная звезда Инстасамка, которая исполнит песни, только укрепившие ее популярность, и ответит на ряд неудобных вопросов. А певица Сабрина расскажет о том, каково иметь одаренную сестру и почему творчество должно опираться на жизненный опыт.