VPISKA U MARGULISA (2020), season 1

VPISKA U MARGULISA season 1 poster
ВПИСКА У МАРГУЛИСА 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 9 hours 4 minutes
"VPISKA U MARGULISA" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Вписка у Маргулиса» гитарист из «Машины времени» вместе со своим коллегой ST будет исследовать современную отечественную сцену. На огонек к ведущим заглянут настоящие голоса своего поколения, отличающиеся талантом и харизмой. В студии появится эпатажная звезда Инстасамка, которая исполнит песни, только укрепившие ее популярность, и ответит на ряд неудобных вопросов. А певица Сабрина расскажет о том, каково иметь одаренную сестру и почему творчество должно опираться на жизненный опыт.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"VPISKA U MARGULISA" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
16 November 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
19 November 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
23 November 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
26 November 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
30 November 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
3 December 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
7 December 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
10 December 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
14 December 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
17 December 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
21 December 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
24 December 2020
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
28 December 2020
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
31 December 2020
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
4 January 2021
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
7 January 2021
TV series release schedule
