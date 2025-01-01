Команда космических поросят обладает невероятной силой — с помощью редкого инопланетного материала они могут превращаться в настоящие боевые машины! Космических поросят просто невозможно остановить! Но однажды герои получают новое задание в Небесном городе, и выясняют, что их мощи может быть недостаточно для выполнения миссии. Маленькие свинки приступают к тренировкам — в кратчайший срок им предстоит стать мастерами боевых искусств. Но не переживайте, поросята обязательно справятся со всеми трудностями!