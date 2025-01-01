В 1-м сезоне сериала «Мишки-братишки. Снова вместе» Логгер Вик устраивает экскурсию для маленького бобренка Доми. Он рассказывает ему о домах, которые создал его отец-архитектор, но Доми почему-то печалится. Спустя некоторое время Вик узнает, что Доми не нравится идея становиться архитектором, как его отец. В своих мечтах малыш превратился в капитана дальнего плавания и бороздит на корабле морские просторы. Тем временем в лесу появляется ученый Вектор, который собирается поймать всех животных. Вместе с Виком и его новой знакомой Карли звери восстают против злодея, полные решимости одержать над ним победу.