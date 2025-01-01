В 1-м сезоне сериала «Мишки-братишки. В поисках тигра» лесной гид-проводник по имени Вик узнает, что маленькая девочка хочет отыскать сибирского тигра, с которым когда-то была дружна. Вместе с ней и мишками-братишками любитель увлекательных приключений отправляется на поиски. Медведи Бриар и Брамбл никогда не дают Вику расслабиться. Четверо друзей отправятся в удивительные места: увидят восхитительные цветущие поля, загадочный подземный мир, волшебную заброшенную деревню, справятся с могущественными Кристальными Пиками, а заодно сумеют по-настоящему узнать дикую природу и подружиться с ней.