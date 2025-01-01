В 1-м сезоне сериала «Мишки-братишки. План монстра» Рекс Вектор и мистер Пит вновь появились на горизонте у обитателей леса с очередным зловещим изобретением – робомонстром с навыками диких животных. Но сначала злым персонажам требуется украсть эти навыки. Перед мишками-братишками с их друзьями встает непростая задача – остановить злого гения и его приспешника, пока не стало слишком поздно. Мишки-братишки оказываются в доме Вика, отпугивая туристов. Многие животные больны и нуждаются в отдыхе. Вик говорит медведям, что у него назначена встреча, чтобы избавиться от них. Одна ложь порождает другую.