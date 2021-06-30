В 1-м сезоне шоу «В записи с Бобом Костасом. Возвращение» видный представитель спортивной журналистики возобновляет телевизионную деятельность. Он делает это мастерски и приглашает к себе в студию интересных личностей, которые многого достигли в спорте. Среди гостей – баскетболистка Кэндис Паркер, одержавшая ни одну победу на Олимпийских играх, автор документальных фильмов Кен Бернс, гимнастка Александра Роуз Райсман и многие другие люди, у которых Костас расспросит о профессиональных планах и личной жизни.