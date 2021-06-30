Menu
Back on the Record with Bob Costas (2021), season 2021

Back on the Record with Bob Costas season 2021 poster
Kinoafisha TV Shows Back on the Record with Bob Costas Seasons Season 2021

Back on the Record with Bob Costas 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Back on the Record with Bob Costas" season 2021 description

В 1-м сезоне шоу «В записи с Бобом Костасом. Возвращение» видный представитель спортивной журналистики возобновляет телевизионную деятельность. Он делает это мастерски и приглашает к себе в студию интересных личностей, которые многого достигли в спорте. Среди гостей – баскетболистка Кэндис Паркер, одержавшая ни одну победу на Олимпийских играх, автор документальных фильмов Кен Бернс, гимнастка Александра Роуз Райсман и многие другие люди, у которых Костас расспросит о профессиональных планах и личной жизни.

TV Show rating

6.1
Rate 13 votes
"Back on the Record with Bob Costas" season 2021 list of episodes. TV series release schedule
Season 2021
Season 2022
Charles Barkley; Aly Reisman; David Cone; Renee Montgomery
Season 2021 Episode 1
30 July 2021
Billie Jean King; John McEnroe; Peyton Manning; Jane McManus; Jessica Luther
Season 2021 Episode 2
27 August 2021
Carmelo Anthony; Rasheda Ali; Ken Burns; Michelle Roberts; Demaurice Smith
Season 2021 Episode 3
24 September 2021
Jerry Jones; Candace Parker; Keyshawn Johnson; Mark Leibovich
Season 2021 Episode 4
12 November 2021
