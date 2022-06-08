Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Bardot

  • Paris, France
  • Saint-Tropez, Var, France

Filming Dates

  • March 2022 - 8 June 2022
