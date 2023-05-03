В 1-м сезоне сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого» зрители окунутся в закулисную жизнь британской поп-звезды. Молодой и никому не известный парень по имени Эд Ширан впервые заявил о себе миру в 2005 году. Работая техническим сотрудником на концертах нескольких известных групп, он решил попытать собственную удачу и выпустил мини-альбом The Orange Room. Вслед на первой пластинкой последовали еще два студийных диска. Не заставил себя ждать и первый концертный тур исполнителя. К 2014 году его клипы уже набирали 2,5 миллиона просмотров за сутки, а с Эдом мечтали работать лучшие студии и продюсеры страны.