Ed Sheeran: The Sum of It All 2023, season 1

Ed Sheeran: The Sum of It All season 1 poster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Ed Sheeran: The Sum of It All" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого» зрители окунутся в закулисную жизнь британской поп-звезды. Молодой и никому не известный парень по имени Эд Ширан впервые заявил о себе миру в 2005 году. Работая техническим сотрудником на концертах нескольких известных групп, он решил попытать собственную удачу и выпустил мини-альбом The Orange Room. Вслед на первой пластинкой последовали еще два студийных диска. Не заставил себя ждать и первый концертный тур исполнителя. К 2014 году его клипы уже набирали 2,5 миллиона просмотров за сутки, а с Эдом мечтали работать лучшие студии и продюсеры страны.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
"Ed Sheeran: The Sum of It All" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Love
Season 1 Episode 1
3 May 2023
Loss
Season 1 Episode 2
3 May 2023
Focus
Season 1 Episode 3
3 May 2023
Balance
Season 1 Episode 4
3 May 2023
TV series release schedule
