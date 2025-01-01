Menu
Rossiya. HH vek. Vzglyad na vlast 1999, season 1

Rossiya. HH vek. Vzglyad na vlast season 1 poster
Россия. ХХ век. Взгляд на власть 0+
Сезон 1
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"Rossiya. HH vek. Vzglyad na vlast " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Россия. ХХ век. Взгляд на власть» многие исследователи и просто любители истории по сей день пытаются ответить на вопрос: как сумела так легко и быстро распасться ядерная великая держава под названием СССР? Кому удалось добиться ее падения? Найти ответ на этот вопрос можно после того, как удастся понять, кто и с какой целью эту страну создал? Авторы документального проекта используют редкие архивные кадры, засекреченные материалы и другие исторические документы. Зрители, которые увлекаются историей Отечества, получают много новых сведениях о самых закрытых страницах прошлого.

"Rossiya. HH vek. Vzglyad na vlast " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
