В 1-м сезоне сериала «Россия. ХХ век. Взгляд на власть» многие исследователи и просто любители истории по сей день пытаются ответить на вопрос: как сумела так легко и быстро распасться ядерная великая держава под названием СССР? Кому удалось добиться ее падения? Найти ответ на этот вопрос можно после того, как удастся понять, кто и с какой целью эту страну создал? Авторы документального проекта используют редкие архивные кадры, засекреченные материалы и другие исторические документы. Зрители, которые увлекаются историей Отечества, получают много новых сведениях о самых закрытых страницах прошлого.