

В 1-м сезоне сериала «Ростов-папа» прибытие в город известной исполнительницы превращается в «римские каникулы» в ростовском стиле. Артистка совершает побег от своего окружения, и все бросаются ее искать. Она знакомится с загадочным молодым человеком по имени Никита, который живет в отдалении от всех возле Дона. Этот Ихтиандр заставляет звезду кардинальным образом поменять свою жизнь. У Наташи нет родителей, зато есть преданный ухажер – курсант Степа, но становиться его женой она не собирается, поскольку хочет квартиру и безбедное существование. Наташа умеет привлечь мужчин и постоянно рассказывает Степе о своих отношениях по расчету.