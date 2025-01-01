Menu
Rostov-Papa 2001, season 1

Ростов-Папа 12+
Title Сезон 1
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"Rostov-Papa" season 1 description


В 1-м сезоне сериала «Ростов-папа» прибытие в город известной исполнительницы превращается в «римские каникулы» в ростовском стиле. Артистка совершает побег от своего окружения, и все бросаются ее искать. Она знакомится с загадочным молодым человеком по имени Никита, который живет в отдалении от всех возле Дона. Этот Ихтиандр заставляет звезду кардинальным образом поменять свою жизнь. У Наташи нет родителей, зато есть преданный ухажер – курсант Степа, но становиться его женой она не собирается, поскольку хочет квартиру и безбедное существование. Наташа умеет привлечь мужчин и постоянно рассказывает Степе о своих отношениях по расчету.

4.0
"Rostov-Papa" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Ее последняя любовь
Season 1 Episode 1
TBA
Мужчины его женщины
Season 1 Episode 2
TBA
Любовь по пейджеру
Season 1 Episode 3
TBA
Ты – это я
Season 1 Episode 4
TBA
Шли по городу две свинки
Season 1 Episode 5
TBA
Летавши по воле
Season 1 Episode 6
TBA
Бои без правил
Season 1 Episode 7
TBA
Новый Дон Кихот
Season 1 Episode 8
TBA
Вавилон
Season 1 Episode 9
TBA
Сынок
Season 1 Episode 10
TBA
