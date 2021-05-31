В 3-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» признанный во всем мире знаток ресторанного дела продолжает получать уникальный опыт. Он решил совместить туризм с познанием кулинарных тонкостей национальных кухонь. В этот раз шефу предстоит побывать в Хорватии, где он будет готовить козий сыр и оливковое масло, дегустировать ослиное молоко, а также сразится в поединке со своим местным коллегой. Всего Рамзи ждут приключения в семи странах и американских штатах, среди которых Финляндия, Пуэрто-Рико, Мэн и Мичиган.