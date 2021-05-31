Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gordon Ramsay: Uncharted (2019), season 3

Gordon Ramsay: Uncharted season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Gordon Ramsay: Uncharted Seasons Season 3

Gordon Ramsay: Uncharted 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 31 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Gordon Ramsay: Uncharted" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» признанный во всем мире знаток ресторанного дела продолжает получать уникальный опыт. Он решил совместить туризм с познанием кулинарных тонкостей национальных кухонь. В этот раз шефу предстоит побывать в Хорватии, где он будет готовить козий сыр и оливковое масло, дегустировать ослиное молоко, а также сразится в поединке со своим местным коллегой. Всего Рамзи ждут приключения в семи странах и американских штатах, среди которых Финляндия, Пуэрто-Рико, Мэн и Мичиган.

TV Show rating

7.6
Rate 11 votes
Gordon Ramsay: Uncharted List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Texas Throwdown
Season 3 Episode 1
31 May 2021
Portugal's Rugged Coast
Season 3 Episode 2
6 June 2021
The Maine Ingredient
Season 3 Episode 3
13 June 2021
Croatia's Coastal Adventure
Season 3 Episode 4
20 June 2021
Lush and Wild Puerto Rico
Season 3 Episode 5
27 June 2021
The Great Smoky Mountains
Season 3 Episode 6
4 July 2021
Incredible Iceland
Season 3 Episode 7
11 July 2021
Holy Mole Mexico
Season 3 Episode 8
18 July 2021
Michigan's Yooper Cuisine
Season 3 Episode 9
25 July 2021
Finland's Midnight Sun
Season 3 Episode 10
1 August 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more