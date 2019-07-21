Menu
Gordon Ramsay: Uncharted (2019), season 1

Season premiere 21 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Gordon Ramsay: Uncharted" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» владелец знаменитых ресторанов, отмеченных звездами «Мишлен», отправляется в разные страны, чтобы получить незабываемый гастрономический опыт. Среди его остановок будут Марокко, Перу, Новая Зеландия, Аляска, Лаос и Гавайи. Там Рамзи не только познакомится с национальной кухней, но и с местными обитателями, способными поведать о давних кулинарных традициях своего народа. Шеф-повар окажется в разных климатических поясах и попробует приготовить необычные для себя блюда.

TV Show rating

7.6
Rate 11 votes
Gordon Ramsay: Uncharted List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Peru's Sacred Valley
Season 1 Episode 1
21 July 2019
New Zealand's Rugged South
Season 1 Episode 2
28 July 2019
The Mountains of Morocco
Season 1 Episode 3
4 August 2019
Hawaii's Hana Coast
Season 1 Episode 4
11 August 2019
The Mighty Mekong of Laos
Season 1 Episode 5
18 August 2019
Alaska's Panhandle
Season 1 Episode 6
25 August 2019
TV series release schedule
