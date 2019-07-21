В 1-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» владелец знаменитых ресторанов, отмеченных звездами «Мишлен», отправляется в разные страны, чтобы получить незабываемый гастрономический опыт. Среди его остановок будут Марокко, Перу, Новая Зеландия, Аляска, Лаос и Гавайи. Там Рамзи не только познакомится с национальной кухней, но и с местными обитателями, способными поведать о давних кулинарных традициях своего народа. Шеф-повар окажется в разных климатических поясах и попробует приготовить необычные для себя блюда.