Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 5: Oper season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 5: Oper season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 5: Oper Seasons Season 1

Бандитский Петербург 5: Опер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2003
Production year 2003
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Banditskiy Peterburg 5: Oper" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 5: Опер» оперуполномоченный уголовного розыска Александр Зверев наконец завершает свою стажировку и переходит на постоянную службу. Он влюблен в свою работу и делает все возможное, чтобы скорее добиться повышения по службе. Он допрашивает криминального авторитета Мальцева и пытается найти маньяка, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку. Но переломным моментом в его судьбе становится встреча с Анастасией Тихорецкой – законной женой его начальника. Парень теряет голову от этой страстной и хитрой женщины и не замечает, как идет у нее на поводу.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
"Banditskiy Peterburg 5: Oper" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2003
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 April 2003
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 April 2003
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 April 2003
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 April 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more