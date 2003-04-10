В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 5: Опер» оперуполномоченный уголовного розыска Александр Зверев наконец завершает свою стажировку и переходит на постоянную службу. Он влюблен в свою работу и делает все возможное, чтобы скорее добиться повышения по службе. Он допрашивает криминального авторитета Мальцева и пытается найти маньяка, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку. Но переломным моментом в его судьбе становится встреча с Анастасией Тихорецкой – законной женой его начальника. Парень теряет голову от этой страстной и хитрой женщины и не замечает, как идет у нее на поводу.