Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Verbnoe voskresene 2009, season 1

Verbnoe voskresene season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Verbnoe voskresene Seasons Season 1

Вербное воскресенье 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Verbnoe voskresene" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вербное воскресенье» события разворачиваются в Советском Союзе в 1970-е годы. В центре сюжета оказывается внук члена политбюро Артур Никитин, капризный молодой человек, который привык получать все, чего он хочет. Однажды его сердце разбивает молодая талантливая балерина Оксана Лепина. Он начинает ухаживать за девушкой, пытаясь подарками купить ее внимание. Артур устраивает для Лепиной главные партии и гастроли во Францию. Но Оксана не отвечает взаимностью на чувства пылкого юноши. Тогда, вступив в сговор с подругой Оксаны, Артур зовет всю ее компанию в свой загородный дом.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
"Verbnoe voskresene" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
7 December 2009
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
7 December 2009
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
7 December 2009
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
7 December 2009
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
7 December 2009
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
7 December 2009
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
7 December 2009
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
7 December 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more