В 1-м сезоне сериала «Вербное воскресенье» события разворачиваются в Советском Союзе в 1970-е годы. В центре сюжета оказывается внук члена политбюро Артур Никитин, капризный молодой человек, который привык получать все, чего он хочет. Однажды его сердце разбивает молодая талантливая балерина Оксана Лепина. Он начинает ухаживать за девушкой, пытаясь подарками купить ее внимание. Артур устраивает для Лепиной главные партии и гастроли во Францию. Но Оксана не отвечает взаимностью на чувства пылкого юноши. Тогда, вступив в сговор с подругой Оксаны, Артур зовет всю ее компанию в свой загородный дом.