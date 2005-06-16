Menu
Original title Season 4
Title Сезон 4
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"Cathouse: The Series" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Бордель» у состоятельных и влиятельных клиентов публичного дома в Неваде много денег и потаенных эротических желаний. Но когда дело доходит до занятий любовью, «пожилым джентльменам» порой требуется помощь — и услужливые девушки готовы ее оказать. Им помогает Алексис, «специалистка по позициям». Она рассказывает об интересных альтернативах стандартным миссионерским позам. Порезвившись с девочками у бассейна, «профессор» Сансет Томас делится своим опытом (и секс-игрушками) с компанией местных домохозяек из Невады. Затем в борделе появляется жених, которого осчастливила столь неожиданным подарком его невеста.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
"Cathouse: The Series" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Cat Call
Season 4 Episode 1
TBA
Frisky Business
Season 4 Episode 2
TBA
Welcome Aboard
Season 4 Episode 3
TBA
