В 4-м сезоне сериала «Бордель» у состоятельных и влиятельных клиентов публичного дома в Неваде много денег и потаенных эротических желаний. Но когда дело доходит до занятий любовью, «пожилым джентльменам» порой требуется помощь — и услужливые девушки готовы ее оказать. Им помогает Алексис, «специалистка по позициям». Она рассказывает об интересных альтернативах стандартным миссионерским позам. Порезвившись с девочками у бассейна, «профессор» Сансет Томас делится своим опытом (и секс-игрушками) с компанией местных домохозяек из Невады. Затем в борделе появляется жених, которого осчастливила столь неожиданным подарком его невеста.