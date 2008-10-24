Menu
Cathouse: The Series 2005 - 2009 season 3

Cathouse: The Series season 3 poster
Cathouse: The Series 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
В 3-м сезоне сериала «Бордель» четверг в легальном публичном доме в Неваде — это День чаепития, который организовывает Сюзетт. Девушки надевают красивые шляпки и необычные платья, на столе появляются изысканные деликатесы. Гостям нравится такой необычный антураж. Тем временем Дейзи сталкивается с парой грубиянов, но ее успокаивает идиллический визит постоянного клиента. Владелец борделя Деннис Хоф дает несколько полезных рекомендаций новым девушкам, в том числе красавце из Айдахо по имени Гретхен. Он учит их правильно обращаться с посетителями, угадывать их запросы и исполнять потаенные желания.

Menage a trois
Season 3 Episode 1
24 October 2008
What’s On The Menu?
Season 3 Episode 2
19 November 2008
Three Ring Circus
Season 3 Episode 3
17 December 2008
Sex, Guys and Videotape
Season 3 Episode 4
22 October 2009
