В 3-м сезоне сериала «Бордель» четверг в легальном публичном доме в Неваде — это День чаепития, который организовывает Сюзетт. Девушки надевают красивые шляпки и необычные платья, на столе появляются изысканные деликатесы. Гостям нравится такой необычный антураж. Тем временем Дейзи сталкивается с парой грубиянов, но ее успокаивает идиллический визит постоянного клиента. Владелец борделя Деннис Хоф дает несколько полезных рекомендаций новым девушкам, в том числе красавце из Айдахо по имени Гретхен. Он учит их правильно обращаться с посетителями, угадывать их запросы и исполнять потаенные желания.