Cathouse: The Series 2005 - 2009 season 2

Season premiere 19 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Бордель» одна из девушек рассказывает о своем таланте привлекать новых клиентов и не терять постоянников. Благодаря своему искусству героиня стала обладательницей трофея «Лучшая проститутка месяца». Это очень расстроило ее конкурентку Эйми. Тем временем Сансет Томас объясняет, почему ее отношениям с Деннисом не угрожают его походы в бордель. Наоборот, такой опыт позволяет женатым парам вернуть утраченные острые ощущения. Сотрудницы борделя постоянно работают над собой и оттачивают навыки. Для этого они встречаются с девушкой, которая может показать им немало новых пикантных поз.

6.3
Rate 12 votes
Hot to Trot
Season 2 Episode 1
19 March 2007
Eager Beavers
Season 2 Episode 2
27 March 2007
The Pimpmaster General
Season 2 Episode 3
7 April 2007
Why They Come
Season 2 Episode 4
12 May 2007
Never Too Late to Learn
Season 2 Episode 5
16 June 2007
Superstars
Season 2 Episode 6
7 July 2007
