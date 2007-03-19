Во 2-м сезоне сериала «Бордель» одна из девушек рассказывает о своем таланте привлекать новых клиентов и не терять постоянников. Благодаря своему искусству героиня стала обладательницей трофея «Лучшая проститутка месяца». Это очень расстроило ее конкурентку Эйми. Тем временем Сансет Томас объясняет, почему ее отношениям с Деннисом не угрожают его походы в бордель. Наоборот, такой опыт позволяет женатым парам вернуть утраченные острые ощущения. Сотрудницы борделя постоянно работают над собой и оттачивают навыки. Для этого они встречаются с девушкой, которая может показать им немало новых пикантных поз.