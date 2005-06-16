

В 1-м сезоне сериала «Бордель» Изабелла вместе с другими сотрудницами борделя проводят для компании смелых мужчин ускоренный практический курс по сексуальным утехам— от поиска неуловимой точки G до обучения работе с секс-игрушками. Позже учащиеся демонстрируют наедине навыки, которые они только что изучили. Между тем мужчина получает свадебный подарок от своей супруги: полноценный контактный массаж всего тела от одной из самых горячих девушек в борделе. А во время вечеринки Даниэль и Саншайн Эми приходится успокаивать одного из клиентов по телефону. Новая девушка из Небраски готовится к своему дебюту.