Cathouse: The Series 2005 - 2009 season 1

Cathouse: The Series season 1
Season premiere 16 June 2005
Production year 2005
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Бордель» Изабелла вместе с другими сотрудницами борделя проводят для компании смелых мужчин ускоренный практический курс по сексуальным утехам— от поиска неуловимой точки G до обучения работе с секс-игрушками. Позже учащиеся демонстрируют наедине навыки, которые они только что изучили. Между тем мужчина получает свадебный подарок от своей супруги: полноценный контактный массаж всего тела от одной из самых горячих девушек в борделе. А во время вечеринки Даниэль и Саншайн Эми приходится успокаивать одного из клиентов по телефону. Новая девушка из Небраски готовится к своему дебюту.

6.3
Rate 12 votes
What Men Don't Know
Season 1 Episode 1
16 June 2005
Anything Goes
Season 1 Episode 2
23 June 2005
Girlfriends
Season 1 Episode 3
30 June 2005
Getting It Up
Season 1 Episode 4
7 July 2005
She's Got Game
Season 1 Episode 5
14 July 2005
For Love or Money
Season 1 Episode 6
21 July 2005
No Sex Please
Season 1 Episode 7
28 July 2005
The Heat is On
Season 1 Episode 8
4 August 2005
Catty Cats
Season 1 Episode 9
11 August 2005
Big Daddy
Season 1 Episode 10
18 August 2005
The Big O
Season 1 Episode 11
25 August 2005
