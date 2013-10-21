В 1-м сезоне сериала «Баскетбол» события разворачиваются в тяжелый период между японской колониальной эпохой и разделением Кореи на Северную и Южную. В центре сюжета оказывается молодой человек Кан Сан, который рос и воспитывался в малообеспеченной семье. Юноша всеми силами стремится вырваться из бедности и обрести свое место под солнцем. Благодаря игре в баскетбол ему удается добиться огромного успеха и познакомиться с девушкой из высшего общества. Он мечтает о том, что они поженятся и сумеют преодолеть неравенство в социальном положении. Возлюбленная отвечает главному герою взаимностью, но впереди их ждет немало испытаний.