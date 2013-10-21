Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ppaseukketbol 2013, season 1

Ppaseukketbol season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ppaseukketbol Seasons Season 1

Ppaseukketbol 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Ppaseukketbol" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Баскетбол» события разворачиваются в тяжелый период между японской колониальной эпохой и разделением Кореи на Северную и Южную. В центре сюжета оказывается молодой человек Кан Сан, который рос и воспитывался в малообеспеченной семье. Юноша всеми силами стремится вырваться из бедности и обрести свое место под солнцем. Благодаря игре в баскетбол ему удается добиться огромного успеха и познакомиться с девушкой из высшего общества. Он мечтает о том, что они поженятся и сумеют преодолеть неравенство в социальном положении. Возлюбленная отвечает главному герою взаимностью, но впереди их ждет немало испытаний.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
"Ppaseukketbol" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 October 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 October 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 October 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 October 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 November 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 November 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 November 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
19 November 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 November 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 November 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 December 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 December 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 December 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 December 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
16 December 2013
Episode 18
Season 1 Episode 18
17 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more