В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» в центре событий оказывается Ирина Меркулова – молодая женщина-следователь, которая без остатка отдает себя работе. В то время как ее сверстницы ходят на свидания и строят свою личную жизнь, Ира сидит ночами над бумагами и выезжает на место преступления по первому сигналу, даже в собственный отпуск или выходной. Однако каким-то чудом в нее все же влюбляется хороший человек и достойный мужчина. На первый взгляд он кажется очень терпеливым и нежным. Он решает жениться на Ире, несмотря на ее обязанности и постоянные отлучки. Но когда счастливая невеста сбегает на работу из свадебного путешествия, не выдерживает даже он.