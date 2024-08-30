Menu
Myshelovka season 1 watch online

Myshelovka season 1 poster
Myshelovka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Myshelovka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» в центре событий оказывается Ирина Меркулова – молодая женщина-следователь, которая без остатка отдает себя работе. В то время как ее сверстницы ходят на свидания и строят свою личную жизнь, Ира сидит ночами над бумагами и выезжает на место преступления по первому сигналу, даже в собственный отпуск или выходной. Однако каким-то чудом в нее все же влюбляется хороший человек и достойный мужчина. На первый взгляд он кажется очень терпеливым и нежным. Он решает жениться на Ире, несмотря на ее обязанности и постоянные отлучки. Но когда счастливая невеста сбегает на работу из свадебного путешествия, не выдерживает даже он.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Myshelovka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 August 2024
TV series release schedule
