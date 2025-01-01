Menu
Detektiv Әzhe 2018, season 1

Детектив Әже 12+
Сезон 1
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 24 minutes
"Detektiv Әzhe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бабушка детектив» пожилая дама Гульданаапай всегда с гордостью рассказывала соседям о своем доблестном внуке Мурате, который уехал в Алматы защищать родину. Однако после того, как парень вернулся на малую родину ко дню рождения Гульданаапай, оказалось, что ни в какой полиции Мурат давно не служит. Он работает второсортным актером и снимается в массовке. Мурат решает бросить прежнюю жизнь и поселиться в родном ауле. Гульданаапай боится, что земляки засмеют ее, и устраивает внука в местное отделение полиции. Для односельчан героиня сочиняет легенду: мол, внук остался здесь по ее просьбе из-за ее плохого самочувствия.

"Detektiv Әzhe" season 1 list of episodes
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
TBA
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
TBA
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
TBA
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
TBA
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
TBA
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
TBA
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
TBA
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
TBA
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
TBA
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
TBA
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
TBA
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
TBA
Эпизод 13
Season 1 Episode 13
TBA
Эпизод 14
Season 1 Episode 14
TBA
Эпизод 15
Season 1 Episode 15
TBA
Эпизод 16
Season 1 Episode 16
TBA
Эпизод 17
Season 1 Episode 17
TBA
Эпизод 18
Season 1 Episode 18
TBA
Эпизод 19
Season 1 Episode 19
TBA
Эпизод 20
Season 1 Episode 20
TBA
Эпизод 21
Season 1 Episode 21
TBA
Эпизод 22
Season 1 Episode 22
TBA
Эпизод 23
Season 1 Episode 23
TBA
Эпизод 24
Season 1 Episode 24
TBA
Эпизод 25
Season 1 Episode 25
TBA
Эпизод 26
Season 1 Episode 26
TBA
TV series release schedule
