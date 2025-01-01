В 1-м сезоне сериала «Бабушка детектив» пожилая дама Гульданаапай всегда с гордостью рассказывала соседям о своем доблестном внуке Мурате, который уехал в Алматы защищать родину. Однако после того, как парень вернулся на малую родину ко дню рождения Гульданаапай, оказалось, что ни в какой полиции Мурат давно не служит. Он работает второсортным актером и снимается в массовке. Мурат решает бросить прежнюю жизнь и поселиться в родном ауле. Гульданаапай боится, что земляки засмеют ее, и устраивает внука в местное отделение полиции. Для односельчан героиня сочиняет легенду: мол, внук остался здесь по ее просьбе из-за ее плохого самочувствия.