Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Esche odna zhizn 2023, season 1

Esche odna zhizn season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Esche odna zhizn Seasons Season 1

Еще одна жизнь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Esche odna zhizn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Еще одна жизнь» молодая женщина Анна Суханова работает бухгалтером в крупной компании. В нее влюбляется начальник Игорь – симпатичный, добрый и разведенный мужчина. Они начинают жить вместе, Игорь даже принимает дочку Ани как свою собственную. Но судьба распоряжается их жизнями по-своему: мужчина попадает в аварию и погибает. Сразу после его смерти в офис приходит его бывшая супруга, бросившая его много лет назад, и заявляет, что развод между ними не был официально оформлен. А значит, все имущество Игоря теперь принадлежит ей, а не нынешней жене. Ситуацию усугубляет болезнь Аниной дочки: ей нужны деньги на операцию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Esche odna zhizn" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more