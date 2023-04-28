В 1 сезоне сериала «Еще одна жизнь» молодая женщина Анна Суханова работает бухгалтером в крупной компании. В нее влюбляется начальник Игорь – симпатичный, добрый и разведенный мужчина. Они начинают жить вместе, Игорь даже принимает дочку Ани как свою собственную. Но судьба распоряжается их жизнями по-своему: мужчина попадает в аварию и погибает. Сразу после его смерти в офис приходит его бывшая супруга, бросившая его много лет назад, и заявляет, что развод между ними не был официально оформлен. А значит, все имущество Игоря теперь принадлежит ей, а не нынешней жене. Ситуацию усугубляет болезнь Аниной дочки: ей нужны деньги на операцию.