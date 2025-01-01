В 1-м сезоне сериала «Великолепная семерка» действие разворачивается в 1880-е годы в мексиканской степи на границе с США. Здесь правят жестокие порядки Дикого Запада и каждый думает лишь о собственной шкуре. В эпицентре преступных налетов оказывается маленькая деревня, которую год за годом нещадно обирает до нитки банда Кальверы. Мужчины поселения не решаются встать на защиту своего дома, и с каждым похищенным урожаем людям становится все сложнее выживать. Наконец они решаются послать за помощью в близлежащий американский город. Первым принять бой вызывается чужак Крис Адамс, к которому присоединяются еще шесть смельчаков.