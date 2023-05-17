Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

McGregor Forever 2023, season 1

McGregor Forever season 1 poster
Kinoafisha TV Shows McGregor Forever Seasons Season 1

McGregor Forever 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"McGregor Forever" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Макгрегор навсегда» действие происходит в 1921 году на мировом чемпионате UFC в Лас-Вегасе. На ринг выходит легендарный и непобедимый боец, мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор. Одно имя этого ирландского счастливчика наводит ужас на сильнейших соперников. Однако на этот раз бой оборачивается трагедией для самого Конора. Спортсмен получает серьезную травму ноги, которая грозит поставить крест на его карьере. Макгрегор больше не может не только выступать, но и тренироваться, в его выздоровление не верят даже ярые поклонники. Но за два года ему ценой неимоверных усилий и упорства удается восстановиться.

Series rating

6.8
Rate 12 votes
"McGregor Forever" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Bad Blood
Season 1 Episode 1
17 May 2023
As Real as It Gets
Season 1 Episode 2
17 May 2023
Insane to This Game
Season 1 Episode 3
17 May 2023
'Til the Day I Go Out
Season 1 Episode 4
17 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more