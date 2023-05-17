В 1 сезоне сериала «Макгрегор навсегда» действие происходит в 1921 году на мировом чемпионате UFC в Лас-Вегасе. На ринг выходит легендарный и непобедимый боец, мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор. Одно имя этого ирландского счастливчика наводит ужас на сильнейших соперников. Однако на этот раз бой оборачивается трагедией для самого Конора. Спортсмен получает серьезную травму ноги, которая грозит поставить крест на его карьере. Макгрегор больше не может не только выступать, но и тренироваться, в его выздоровление не верят даже ярые поклонники. Но за два года ему ценой неимоверных усилий и упорства удается восстановиться.