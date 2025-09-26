Menu
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Нед Старк вернется на экраны уже в ноябре — правда, теперь в качестве главного злодея.
26 September 2025 07:00
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.
2 comments
24 September 2025 18:07
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Наша версия — стрела в сердце. А ваша?
24 September 2025 07:00
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится
Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.
23 September 2025 09:54
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон
Второй сезон был, мягко говоря, ни о чем, так что все надежды теперь на следующую часть.
1 comment
22 September 2025 20:04
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.
21 September 2025 11:21
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Мини-сериал со звездой «Игры престолов» ругают за исторические неточности, так что вот список для тех, кому история действительно хорошо знакома.
21 September 2025 08:27
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
21 September 2025 07:58
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Писатель любит проект HBO, хотя и признает, что многое в нем упростили и испортили.
20 September 2025 17:38
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Новинку со звездным актерским составом стоит оценить перед тем, как приквел «Игры престолов» вернется на экраны.
18 September 2025 20:32
Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят
Короткометражка станет очередной причиной для того, чтобы обвинить писателя во вранье.
18 September 2025 07:29
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 comments
17 September 2025 18:36
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Вмешалась политика и... особенности нового правителя.
17 September 2025 17:38
Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше
Верите, что третий сезон исправит ситуацию? Мы вот — не особо.
4 comments
15 September 2025 19:05
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
Шоураннер обещает «Нетфликсу» море крови и угрюмые лица.
14 September 2025 09:25
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор
Апдейта поклонники ждут уже больше пяти лет — и неизвестно, дождутся ли.
12 September 2025 10:23
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
При этом от зрителей отзывы еще хуже.
2 comments
9 September 2025 16:40
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Скандалы, интриги, расследования и борьба за власть.
6 September 2025 18:07
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Оливия Кук не понимает, почему ее и создателей спин-оффа нещадно разносят в Сети.
6 September 2025 14:44
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было
11 лет спустя фанаты той кровавой потасовки дождались хороших новостей.
1 September 2025 07:29
Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств
Список не так уж и велик.
1 September 2025 07:00
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Разве что у тех, кто читает книги лишь в оригинале.
1 comment
29 August 2025 08:56
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Съемки первого сезона шоу только начались, а на актеров фанаты Поттерианы уже успели наброситься по самым разным причинам.
28 August 2025 12:48
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно
Поймала семейный глюк.
4 comments
27 August 2025 16:40
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
Лишь пару одичалых за все восемь сезонов накидывали их на головы.
1 comment
25 August 2025 19:05
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»
Слушать их было утомительно для зрителей, но пояснение лучше раскрывает безумную правительницу.
25 August 2025 08:56
Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно
Поклонники книг даже не сомневаются, хоть теория и трещит по швам.
1 comment
24 August 2025 21:30
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу
Эти блюда одобрены и продегустированы Джорджем Мартином.
2 comments
23 August 2025 11:50
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Есть надежды не на приквел или спин-офф, а полноценный сиквел. Вопрос времени, когда студии захочется больше денег.
3 comments
23 August 2025 10:52
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной
По логике, там должны быть только ледяные пауки, великаны, да белые ходоки
23 August 2025 07:00
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер
Зрители получат то, чего ждут уже три года.
1 comment
22 August 2025 12:48
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел
Удивительно, но Шона Бина в рейтинге нет вовсе.
20 August 2025 13:17
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому
Попал в самый известный сериал современности и познакомился с его звездами.
20 August 2025 10:52
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Благо, хама быстро вывели из зала.
2 comments
19 August 2025 08:27
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
Может, сериал получился бы совсем другим.
18 August 2025 19:05
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры
Их можно понять — когда работа не в радость.
15 August 2025 12:19
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Превосходит даже момент с раскрытием личности Джона Сноу.
1 comment
12 August 2025 18:07
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства
Звучит жутко, но довольно правдопободно.
2 comments
12 August 2025 11:21
В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало
В сериале не показали и одной тысячной интереснейшей ветки.
3 comments
11 August 2025 14:15
«Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли)
Мартин в «Ветрах зимы» вполне может развить тему.
11 August 2025 11:21
Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично
Стоит прочитать книгу, чтобы понять.
11 August 2025 09:25
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод
И на что тратили такие деньги?
9 August 2025 10:52
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
Роза из «Титаника» и Серена ван дер Вудсен могли бы быть совсем другими.
9 August 2025 09:25
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
Проекты, смотря которые теряешь ход времени.
3 comments
8 August 2025 16:40
Этот проект — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Разврат, убийства, интриги и войны — есть все, за что мы любим историю Джона Сноу.
3 comments
8 August 2025 14:15
Слишком мрачно даже для Вестероса: HBO не решилось экранизировать эти сцены из книг «Игры престолов» — и, возможно, не зря
В сериале было достаточно жести, но это еще не верхушка айсберга.
7 August 2025 13:46
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Сериал закончился 12 лет назад, но ничего круче с тех пор так и не вышло.
6 August 2025 18:36
Убил Томмена и свалил все на Тириона: в «Игре престолов» Джейме должен был стать новым безумным королем
К счастью, Мартин отказался от этой идеи.
6 August 2025 14:44
Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам
Эту деталь редко замечают.
6 August 2025 12:19
Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила
Нужно было потратить еще пару сотен миллионов, но зрители бы рукоплескали.
5 August 2025 10:23
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни
Звезда пошла вслед за создателями проекта, забившими на книжный канон.
1 comment
4 August 2025 15:42
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Ну а зрители попутно получили ответ на давно мучавших их вопрос.
4 August 2025 11:57
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Как ни странно, их присутствия в сериале как раз-таки и не хватало.
4 August 2025 11:50
Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном
Сопереживать происходящему на экране будет проще, ведь любимый оригинальный сериал и его ответвление разделят пару десятков лет, а не целый век.
31 July 2025 13:58
Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео)
7 лет назад актера признавали самым сильным человеком планеты. И на днях он напомнил, почему.
29 July 2025 14:44
«Полнейшее безумие»: Николай Костер-Вальдау был уверен в провале «Игры престолов» (и готовился умереть уже в 3 сезоне)
Сценарий актеру понравился сразу, но в успехе он сомневался до последнего.
1 comment
27 July 2025 15:13
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают
Хотя эксцентричный режиссер и не снимает романтические драмы, этот ромком-сериал он пересмотрел уже несколько раз.
27 July 2025 10:23
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
Попытаемся понять замысел Джорджа Мартина.
1 comment
25 July 2025 09:54
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото)
Кто-то похож на рок-звезду, а кто-то — на скромного отличника. Но все очаровашки.
21 July 2025 15:42
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже
Писатель надеялся, что авторы сериала пойдут на уступки. Они пошли, но так, что врагу не пожелаешь.
20 July 2025 20:03
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз
НВО могли упростить жизнь актрисы, но выбрали другой путь. А она и рада!
20 July 2025 19:05
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг
Благо, герой еще может показать себя в «Ветрах зимы». Если они, конечно, будут.
20 July 2025 00:30
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно
В новом готическом хорроре актеры сыграли совсем не брата и сестру.
19 July 2025 10:53
Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне
И в таком случае спин-офф уже ничто не спасет.
18 July 2025 10:52
«Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг
И здесь финал назвать позорным рука у зрителя поднимется вряд ли.
3 comments
18 July 2025 08:27
У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов
Даже в самой эпичной сцене второго сезона Мартин нашел к чему придраться.
17 July 2025 16:40
2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко
Причем в НВО были уверены, что все закончится хэппи-эндом.
4 comments
16 July 2025 19:34
«Дом дракона» остался ни с чем на «Эмми» — фанаты рассчитывали как минимум на одну актерскую номинацию
Второй сезон сериала пролетел почти по всем фронтам с номинациями на престижную награду, показав худшие результаты со времен «Игры престолов».
16 July 2025 17:09
«Я был против»: авторы «Игры престолов» так и не показали ключевого персонажа из книг из-за Джона Сноу — и Мартин им этого не простил
А ведь на героине держалась одна из важных ветвей сюжета.
2 comments
16 July 2025 11:21
Дейнерис в брюках, молодой Джон Сноу: объясняем кто есть кто в запутанной «Этерне» на примере «Игры престолов»
Многие зрители жалуются, что путаются в именах да кланах российского фэнтези — попробуем исправить.
5 comments
15 July 2025 13:17
Воланд и кот Бегемот — да, Старки и Ланнистеры — нет? Педро Паскаль без ума от «Мастера и Маргариты» — любит сильней, чем «Игру престолов»
Вкусы звезды оказались близки большинству россиян.
1 comment
14 July 2025 18:36
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов
Выход сериала, однако, все равно отложили, так что придется подождать.
1 comment
14 July 2025 17:09
«У меня отвисла челюсть»: пикантный «секрет» Дейнерис в «Игре престолов» Кларк узнала накануне съемок — и впала в ступор
К такому актрису жизнь не готовила.
13 July 2025 19:34
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»
Стриминг гигант выдвинул условия исполнителю главной роли.
13 July 2025 11:50
В «Игре престолов» Дейнерис врала нам и сама себе: этот миф о ящерах окончательно опровергнут в «Дома дракона 3»
Намеки были и от Мартина, и от создателей проекта HBO.
2 comments
13 July 2025 09:25
Из гадкого утенка в роковую красотку: Мэйси Уильямс после «Игры престолов» пережила личный ад, но вернуться к роли Арьи все равно придется
Актриса долго приходила в себя, закончив съемки в главном сериале XXI века.
13 July 2025 07:29
У лорда-командующего была женщина из Белых ходоков и 19 замков: как выглядел Ночной дозор задолго до «Игры престолов»
Их боялись и уважали, а они были самыми элитными бойцами.
12 July 2025 18:07
Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»
Опять в образе легендарного воина, опять в степи с братьями по оружию.
12 July 2025 10:52
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
11 July 2025 21:01
Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя
Рассорил все дома Вестероса, но так глупо умер.
1 comment
11 July 2025 17:09
Почему Ланнистеры в «Игре престолов» стали настолько плохими? Сериал толком не объяснил, но Мартин разложил по полочкам
У представителей этого дома не было шансов стать нормальными.
1 comment
11 July 2025 12:48
Серсея против Беллатрисы: советуем забытое в России фэнтези со звездами «Игры престолов» и «Гарри Поттера» — драконы тоже имеются
У мини-сериала до сих пор предостаточно поклонников, но только на Западе.
1 comment
11 July 2025 12:19
Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)
Чем дольше прожил артист в Вестеросе, тем меньше шансов на нормальные роли в будущем. Такой вот парадокс.
11 July 2025 08:27
Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix
Без гриффонов и вурдалаков, но с местным Геральтом.
5 comments
10 July 2025 07:29
Он вам не Тарли: именно Сэм может стать новым королем Вестероса в книгах Мартина — сам писатель тонко намекал на это годы назад
Конечно, автор «Песни льда и огня» не говорил напрямую — но давал понять, кого считает своим фаворитом.
Write review
9 July 2025 16:11
Спустя целых 14 лет: как изменились актеры «Игры престолов» — от Арьи до Тириона (фото)
Для тех, кто соскучился по легендарной вселенной.
9 July 2025 11:21
Джейме Ланнистер завоевывает континент: новый сериал BBC снят по реальной истории, вдохновившей «Игру престолов»
Круг замкнулся.
8 comments
9 July 2025 09:25
«Ветра зимы» Джорджа Мартина получили шокирующий апдейт — кажется, книга была готова к публикации еще почти 10 лет назад
Виноватыми снова оказались создатели «Игры престолов» — им, по слухам, не понравилась концовка «Песни льда и пламени».
7 July 2025 17:38
Вырезали все, что можно и нельзя — и стало лучше: первые серии «Этерны» хвалят за то же, за что ругали «Игру престолов»
Даже те, кто знают оригинальные книги на зубок, остались довольны.
8 comments
7 July 2025 17:09
Мартин перепишет финал «Игры престолов»: в «Ветрах зимы» Джон Сноу даже не в центре истории
Писатель проделал огромную работу и сообщил о ней с гордостью.
5 comments
7 July 2025 14:46
«Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»
Обещанного три года ждут. Или в пять раз дольше.
7 July 2025 13:17
Лучшим братом Ночного Дозора был не Сноу: Сэма выделяет даже Мартин — пухляш его отражение в «Игре престолов»
Самый сильный и несгибаемый, под весом любых обязательств остается верным.
2 comments
7 July 2025 10:23
Жизнь имитирует искусство: самый презираемый персонаж «Игры престолов» оказался как две капли воды похож на Трампа — даже Мартин признал
Сам писатель, при этом, не оглядывался на политика, прописывая своего героя.
1 comment
6 July 2025 17:09
Кабанчик «метнулся» рановато: сыгравший Роберта в «Игре престолов» актер так и не исполнил заветную мечту — шоураннеры на него «забили»
Учитывая, как меняли канон в последних сезонах, могли бы слегка «подшаманить» и в первом.
6 July 2025 08:27
«Все равно уже пора помирать»: Мартин признал то, о чем люди писали годами — «Ветра зимы» можно не ждать
Писать подтвердил опасения фанатов.
2 comments
5 July 2025 11:50
Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой
У персонажа было немало превосходных боев, но на экран они, увы, не попали.
5 comments
4 July 2025 11:21
В «Игре престолов» переврали историю единственной жены Тириона, но это и к лучшему — зрители утонули бы в слезах
Шоураннеры решили закрыть глаза на первоисточник, и это редкий случай, когда хуже не стало.
4 July 2025 08:27
В «Игре престолов» реально правил только евнух: как нищий Варис получил власть и пережил всех королей
От Безумного короля до Ланнистеров.
3 July 2025 18:07
Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому
В этот раз поклонников «Игры престолов» выбор писателя точно порадует.
3 July 2025 17:09
«Это не наша Земля»: «Игра престолов» — вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично
Конечно, писатель сразу оговорился, но первое слово дороже второго.
7 comments
2 July 2025 12:19
Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше
Проект, кажется, просто создают для того, чтобы заполнить эфир.
1 July 2025 16:11
Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном
Только не показывайте этот сценарий HBO, от греха подальше.
1 comment
30 June 2025 13:46
Звезда «Игры престолов» изначально прослушивался на роль Джона Сноу — а в итоге сыграл его заклятого врага
Несмотря на первоначальный провал, в сериал актер все-таки попал, заполучив при этом лучшую роль в своей карьере.
30 June 2025 09:25
«Позвонил другу и закричал»: лишь от одной сцены «Игры престолов» Паскаль «визжал как девчонка» — и Оберина с Горой вы в ней не найдете
Иронично, но по сценарию пути Мартелла с его фавориткой так и не пересеклись.
1 comment
29 June 2025 17:38
Звезду «Очень странных дел» когда-то не взяли на роль в «Игре престолов» — но она ни о чем не жалеет
В итоге роль в эпичном сериале от HBO ушла другой, но всемирную славу вскоре получили обе актрисы.
29 June 2025 11:21
Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов»
Как Дети Леса почти погубили мир и при чем тут Старки.
1 comment
28 June 2025 14:15
«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»
Рейтинг, с которым хочется спорить.
27 June 2025 14:44
Netflix так и не снял вторую «Игру престолов»: хотели избежать одного сходства и сели в лужу
Впрочем, создателю книги о Геральте это подкалывать Мартина не мешает.
26 June 2025 13:17
Автор «Ведьмака» обещает не следовать примеру Джорджа Мартина с «Ветрами зимы» — но от нападок хейтеров создателя «Игры престолов» защищает
Теперь досталось не только самому Мартину, но еще и сценаристам «“Игры престолов» — и в целом заслуженно.
1 comment
26 June 2025 08:56
Пересмотрел «Игру престолов» и понял неочевидное: ненавистная всеми целительница предвидела падение Дейнерис
И почти смогла остановить будущего тирана, но кровь Таргариенов оказалась с подвохом.
25 June 2025 10:23
В «Атаке титанов» есть один лишний персонаж: для сюжета важен, но в аниме его быть не должно
Выбивается из жанра сенэнов.
3 comments
24 June 2025 12:48
Бастард до седьмого колена: именно Джендри станет королем Вестероса в книгах Мартина (а еще у него должен появиться свой дракон!)
Не опять, а снова книжный персонаж оказался круче сериального.
4 comments
23 June 2025 19:05
В книгах была абсолютно другой: зрители «Игры престолов» выбрали самую невыносимую героиню — Серсея с Дени рядом не стояли
Ее развитие помножили на ноль нелогичными сценарными ходами.
22 June 2025 16:11
Марсиане и в вакууме крики — вместо драконов и Безликих: этот сериал в США прозвали «Игрой престолов» в космосе — признаем, есть за что
В России проект был популярен, но не так сильно, как заслуживает.
4 comments
20 June 2025 17:09
В топе предательств «Игры престолов» Баратеоны точно бы заняли гран-при: вот кем Роберт приходился Дейнерис
В сериале этот момент проигнорировали даже в первом сезоне, чтобы еще больше не зарывать пьющего короля.
3 comments
20 June 2025 14:15
Любимый момент Иэна Глена в «Игре престолов» доказывает одно: брать кого-либо другого на роль Джораха Мормонта было бы преступлением
Нет, ну правда: вы можете представить кого-либо еще на его месте?
19 June 2025 10:52
«Так может любой с улицы сыграть»: Соседов составил рецензию на «Игру престолов» — до финала критик не дотерпел
В целом относится к фэнтези отрицательно, и имеет на то веские причины.
18 June 2025 07:29
Любимая сцена Софи Тернер в «Игре престолов» подчеркивает непростительный «косяк» шоураннеров: книгу Мартина будто и не открывали вовсе
А ведь в «Песни льда и огня» развитие Сансы было другим.
3 comments
17 June 2025 21:30
В «Игре престолов» был спрятан «привет» для Гендальфа из «Властелина колец»: внимание на железный трон (фото)
Похоже, в далеком прошлом остроухие и майар заходили в Вестерос.
17 June 2025 08:27
Большинство россиян его понимают: Цискаридзе назвал любимый сериал, ради которого он годами вставал в 4 утра (но концовка его расстроила)
Обожает проект за сложных героев, но терпеть не может его финал и выбор отдельных актеров.
16 June 2025 11:50
Сам Джордж Мартин преклонил колено: этот персонаж «Игры престолов» получился круче книжного — зрители полюбили и возненавидели
Даже писатель признал, что сценаристы его обскакали.
15 June 2025 17:38
«Не могу представить, что кто-то может сделать лучше»: Мартин назвал лучший сериальный эпизод — «Игра престолов» осталась в стороне
Фаворитам оказалась не Красная свадьба или Суровый дом.
14 June 2025 16:11
«Смотрел как комедию, обсмеялся»: Виталий Гогунский поднял на смех легендарную «Игру престолов» — серьезность там и не ночевала
По мнению артиста, ни один из персонажей не достоин власти.
4 comments
13 June 2025 20:03
«Чудовище сделали милым»: Мартин разочаровался в сериалах до «Игры престолов» — руку приложили 2 известные актрисы
Писатель пронес разочарование через года.
13 June 2025 13:17
Бес без громких ролей: у Динклэйджа после «Игры престолов» карьера пошла под откос — 0 приличных сериалов и лишь 2 фильма с рейтингом 8+
Но у артиста впереди потрясающий шанс исправить эту несправедливость.
2 comments
11 June 2025 14:15
Ослепла, умерла, лишилась лица: популярная теория о том, что Короля Ночи в «Игры престолов» убила не Арья Старк
Все люди должны служить. Все луди должны умереть.
11 June 2025 12:48
«Поражен, что люди заметили»: душераздирающую теорию о Бриенне и Джейме подтвердили сами создатели «Игры престолов»
Между героями вспыхнули отнюдь не мимолетные чувства.
3 comments
10 June 2025 20:32
Маг, оборотень, десница, лорд-командующий: Джон Сноу не стоит и мизинца самого выдающегося бастарда «Игры престолов»
Был кукловодом даже в сериале.
3 comments
9 June 2025 15:13
Снова не по книге, но это к лучшему: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые в сериале были важнее, чем в книгах
Сейчас и представить сложно, что Джордж Мартин так «обесценил» некоторых из ключевых героев шоу.
9 June 2025 11:50
В любимой сцене Харингтона в «Игре престолов» нет Игритт или Дейнерис: именно тогда фэнтези превратилось в беспощадный хоррор
Зрители тоже оценили эпизод довольно высоко.
8 June 2025 21:59
Джейме прикончил Дейнерис, Король ночи жив-здоров: «Игра престолов» получила новый финал, и в нем Джон Сноу выбрал сторону зла
Речь, увы, не о сериале — но и не о каком-нибудь новом «хайповом видео от нейросети».
1 comment
8 June 2025 14:15
Что Джордж Мартин думает по поводу 8 сезона «Игры престолов»? Не совсем то, чего ожидали фанаты
Когда-то писатель в пух и прах разругался с создателями сериала, но и сторону поклонников тоже не принял.
7 June 2025 14:44
У «Игры престолов» миллионы фанатов, но среди них нет Джорджа Мартина: вот кого писатель винит в том, что экранизация не удалась
Создатель «Игры престолов» уже давно ведет негласную войну с современными телевизионщиками, и причин для этого у него предостаточно.
1 comment
6 June 2025 16:40
Смирнов не единственный славянин в «Очень странных делах»: на «Камчатке» снимался даже любимчик зрителей из «Игры престолов»
Большинство из актеров не умело говорить на великом и могучем, хотя и очень старались.
4 June 2025 17:38
Об этом обмане, связанном с «Игрой престолов», не знал даже Джон Сноу: фанатов 4 года держали в дураках
Легендарная шутка, автор которой обманул даже федеральные СМИ.
4 June 2025 08:27
Их не спасли ни Кейт Уинслет, ни Хелен Миррен: топ-5 худших мини-сериалов от HBO
Хорошо, что у них всего один сезон.
1 comment
3 June 2025 21:02
Этот эпизод «Игры престолов» вышел ровно 11 лет назад и получил 9,7 на IMDb: даже «Долгая ночь» уступает дуэли Оберина и Горы
Одна из самых ярких, безумных и шокирующих серий 4 сезона.
2 comments
2 June 2025 15:42
Джон Сноу, Бран? Нет! Настоящим героем «Игры престолов» оказался тот, на кого фанаты даже не подумали бы
А ведь визуально даже схож с самим Мартином.
2 June 2025 07:58
Цифры-то красивые, но логика где? Больше всего людей в «Игре престолов» убила вовсе не Арья — по-хорошему, она даже не в топ-3
Сразу оговоримся: речь именно о героях сериала, а не об их домашних питомцах, а потому Дрогон с 1426 «киллов» идет вне конкурса.
4 comments
1 June 2025 21:01
«Это было невесело»: лишь один персонаж «Игры престолов» умолял сценаристов убить его до финала — и с ним расправились красиво
В его случае смерть оказалась хэппи-эндом
3 comments
31 May 2025 13:17
Как «Игра престолов», но на 2 часа: 5 динамичных фильмов, где не летают на драконах, но тоже борются за власть и предают
Почти те же впечатления, что от сериала HBO, но за один вечер.
30 May 2025 18:36
Как «Игра престолов», но на 1 сезон: 3 мини-сериала с рейтингом выше 7.8 — в них тоже рубят головы и делят власть
Если хочется атмосферы Вестероса, но времени не так много.
1 comment
27 May 2025 20:32
«Позор исторического масштаба»: легендарный стример камня на камне от «Игры престолов» не оставил — сериал плох с самой первой серии
Хвалить якобы можно всего-то трех персонажей, да и то — один из них отдал концы еще в первом сезоне.
2 comments
27 May 2025 19:05
Помните «Игру престолов» нашего детства? Спин-оффу «Десятого королевства» дали зеленый свет, но создатель отказался
Сказка о Волке, которую мы так и не увидим.
5 comments
26 May 2025 18:36
Актер умолял изменить сценарий: самый преданный защитник Дейнерис погиб в «Игре престолов» из-за Тириона, но Бес этого даже не хотел
Шоураннеры пожертвовали офицером, чтобы превратить пешку в ферзя.
25 May 2025 19:34
Джордж Мартин никогда не допишет «Ветра зимы»: этот факт подтверждает опасения фанатов
Писатель упорно всем доказывал, что работает исключительно над продолжением «Песни льда и пламени» — как выяснилось, это совсем не так.
4 comments
25 May 2025 07:29
В худших традициях «Игры престолов»: финал «Одни из нас» повторил печальную судьбу другого хита HBO
На западных стримингах без перемен.
Write review
24 May 2025 08:27
Персонаж «Игры престолов» заспойлерил сюжетный поворот финала еще в 4 сезоне сериала
О потенциальном будущем правителе Вестероса некоторые внимательные зрители могли подумать еще задолго до выхода шокирующего восьмого сезона.
23 May 2025 22:00
Воскресать герой будет чаще, чем Сноу в «Игре престолов»: фильм по Elden Ring в производстве — за сценарий в ответе Мартин
Культовая игра Миядзаки так и просилась стать полноценным фильмом.
23 May 2025 20:33
Фанаты «Игры престолов» молятся о том, чтобы история Дейенерис получила другую — и более эпичную — концовку в «Ветрах зимы» Джорджа Мартина
У писателя пока еще есть шанс поменять судьбу многих персонажей саги — правда, ждать выхода «Ветров зимы» уже как будто и не приходится.
23 May 2025 16:40
Лианна Мормонт в «Игре престолов» погибла именно из-за Арьи Старк: все видели, все плакали, но далеко не все поняли
У героини попросту не было шансов выжить в той серии.
2 comments
22 May 2025 07:00
Жаль, что в книге не так: лучшие персонажи «Игры престолов», которых придумали специально для сериала
Некоторые из них даже смогли сыграть важную роль в развитии сюжета — в том числе и на той самой Красной свадьбе.
21 May 2025 21:15
Самый кринжовый поступок Джон Сноу совершил в лучшей серии «Игры престолов» — она была так эпична, что герою всё простили
Зрители потешаются над этим эпизодом на форумах, но признают: даже у великих есть право на ошибку.
3 comments
21 May 2025 07:58
И рыжие как пламя, и звонкие как льдинки: Джейме и Серсея связаны с Таргариенами (4 факта в пользу теории)
Слишком хорошо все складывается с этой догадкой.
20 May 2025 09:54
У Белых Ходоков есть крылатый туз в рукаве: Король Ночи или Саурон — кто победил бы в самой кошмарной войне в истории фэнтези
ИИ расписал преимущества и недостатки каждой из сторон.
Write review
19 May 2025 18:07
Его Саймона полюбил весь мир, его Рамси весь мир возненавидел: 5 ярких ролей Ивана Реона без «Отбросов» и «Игры престолов»
От забитого социофоба до маньяка-психопата: он справляется с любой задачей режиссеров.
19 May 2025 08:56
«Игра престолов» и даже «Во все тяжкие» в пролете: 5 сериалов с самыми дикими сюжетными поворотами — №1 вышел 65 лет назад
Список западных обозревателей получился на редкость спорным.
1 comment
19 May 2025 07:29
«Я бы остался»: из «Игры престолов» вырезали душераздирающий эпизод с Джоном и Игритт — зрители рыдали бы пуще прежнего
Возможно, это даже к лучшему. Уж слишком мрачной получилась бы драма.
18 May 2025 21:30
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона»
Кажется, Джордж Мартин снова всех обманул.
18 May 2025 12:19
Робб Старк должен был умереть дважды: концовка «Красной свадьбы» даже создателям «Игры престолов» показалась из ряда вон
HBO отказались даже от намеков о самой жестокой теории.
17 May 2025 13:17
«Крутая сцена смерти»: Санса должна была красиво погибнуть в «Игре престолов», но на «хотелки» актрисы плевали с высокой колокольни
И фанаты должны сказать шоураннерам спасибо хотя бы за это решение.
1 comment
15 May 2025 14:44
Кто умнее — Ходор или Дрогон? Уморительный тест об «Игре престолов» — без чувства юмора на 6/6 ответите вряд ли
Чтоб вам было легче, в одном из вопросов нет неправильного ответа.
1 comment
15 May 2025 14:15
Самый большой злодей в «Доме дракона» даже не Таргариен — и никогда не претендовал на Железный трон
Судя по тому, о чем пишет Джордж Мартин в «Пламени и крови», персонажа все-таки ждет суровое наказание в третьем сезоне сериала.
Write review
13 May 2025 11:50
Сыгравший Теона Альфи Аллен просил авторов «Игры престолов» лишь об одном: но финал сериала растоптал мечты актера
При этом актер не держит обиды на шоураннеров. Ну или просто делает вид.
11 May 2025 21:30
Джордж Мартин хотел включить большой прыжок во времени в «Игру престолов» — но это изменило бы все, и не в лучшую сторону
Задуманная писателем «передышка» в сюжете стоила бы немало дополнительных трат самому сериалу.
11 May 2025 09:25
Миядзаки, подвинься: по «Игре престолов» может выйти аниме, и вот, как оно будет выглядеть (фото)
Народные умельцы предоставили своеобразные ИИ-тизеры.
10 May 2025 18:07
Этот персонаж из «Игры престолов» может сыграть важную роль в «Рыцаре семи королевств»
Новый спинофф по мотивам вселенной Джорджа Мартина расскажет о приключениях молодого наследного принца Таргариенов.
9 May 2025 15:42
В нем есть королева, но нет драконов: Джордж Мартин в восторге от одного сериала Netflix
Предпочел его большинству хитов HBO.
9 May 2025 10:23
Удивляет не только Король Ночи: как 6 звезд «Игры престолов» выглядят без грима и в обычной одежде (фото)
Мама родная их, конечно, узнает. А вот вы догадались бы без подсказок?
2 comments
9 May 2025 09:54
Веларион сдал союзников с потрохами: звезда «Дома дракона» случайным фото заспойлерил важный момент из 3 сезона
Первый эпизод будет невероятно эпичным, а к середине сезона начнется настоящая игра престолов. Что ж, похоже, мы дождались.
Write review
8 May 2025 12:19
На кошмарную гибель Ширен в «Игре престолов» намекнули ещё в 3 сезоне: вы явно не заметили, если смотрели фоном
Едва уловимая пасхалка для тех, кто любит сериал настолько, что даже читает названия его серий.
8 May 2025 07:58
Джордж Мартин считает, что смерть только одного персонажа изменила в Вестеросе вообще все
Глупая смерть одного из лучших персонажей, созданных Мартином, положила начало всем проблемам Таргариенов.
7 May 2025 17:09
Король Бран — все-таки канон: Джордж Мартин отказался исправлять финал «Игры престолов», но есть и хорошие новости
Тоже надеялись, что в книге все будет по-другому? Увы.
7 comments
7 May 2025 15:42
Джордж Мартин жалеет лишь о двух моментах, связанных с «Игрой престолов»: и финала-катастрофы в этом списке нет
Писателя можно понять: частично именно из-за этого он теперь не может дописать «Ветра зимы».
7 May 2025 15:13
«Игра престолов» в вакууме. Буквально: это аниме не зря окрестили «двойником» великого фэнтези от НВО
Что забавно, в России у тайтла фанатов практически нет.
1 comment
7 May 2025 14:15
Сравнения с «Игрой престолов» были неспроста: сколько сезонов получит «Колесо времени» — закончат лишь к 2035 году
Проект уже на третьем сезоне, но не добрался даже до середины пути.
1 comment
7 May 2025 09:25
Бран Старк на их фоне облезлый ворон: самые сильные герои «Колеса времени»
Их бы боялись даже Король ночи и белые ходоки.
6 May 2025 18:36
«Колесо времени» круче «Игры престолов» минимум в одном: сами создатели популярного фэнтези назвали ключевое различие
Смелое заявление для авторов сериала с рейтингом 6.4 на КП.
10 comments
5 May 2025 18:07
«Без шансов»: нейросеть сравнила «Игру престолов» с «Властелином колец», и экранизация Толкина оказалась круче лишь в одном
Но не спешите хвататься за магический лук.
8 comments
5 May 2025 08:56
У хоббитов и СССР есть кое-что общее: за этот момент создатели «Игры престолов» критикуют «Властелина колец» на чем свет стоит
К культовому фэнтези от НВО такие претензии, конечно, неприменимы,
2 comments
4 May 2025 18:07
«Это слишком странно»: Кларк отказалась смотреть «Дом Дракона» — причина в финале «Игры престолов»
Кхалиси Травяного моря предпочитает избегать спин-оффа и любых новостей о нем.
4 May 2025 09:29
Даже создатели не подозревали, что Джордж Буш попал в «Игру престолов»: можно заменить рядом со Старком
Многие бы посчитали это политическим высказыванием, выйди сериал лет на 10 раньше.
30 April 2025 17:29
Ни один спин-офф никогда не исправит этот «косяк» «Игры престолов»: в книгах все было совсем иначе — и речь не про позорный финал
Проблема в том, что экранизировать подобное не хватило бы никаких денег. И спецэффектов тоже.
30 April 2025 15:20
Джейме против Арагорна — кто кого? Джордж Мартин сравнил культовых героев «Властелина колец» и «Игры престолов»
Если говорить о книжных героях — все очевидно. Но если об экранных — не совсем.
4 comments
29 April 2025 07:29
Один из важнейших персонажей «Игры престолов» вообще не хотел в ней сниматься: а ведь именно из-за него Серсея слетела с катушек
Героя (или все-таки злодея?..) ждал эпичный конец.
28 April 2025 20:32
Мизинец все-таки выжил в «Игре престолов»? Явный намек в 7 сезоне фанаты пропустили мимо ушей
Этот парень слишком умен, чтобы погибнуть так глупо.
28 April 2025 12:19
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 comments
26 April 2025 09:54
Варис почти наверняка выживет в «Ветрах зимы»: Мартин не сможет убить его так же, как в «Игре престолов», и вот почему
Драконий огонь? Оставьте его для настоящих предателей короны.
Write review
25 April 2025 07:00
Паскаль сравнил свои смерти в «Игре престолов» и «Одни из нас»: и фанаты с его мнением явно не согласятся
Конечно, гибель Оберина это трагедия, но Джоэл...
24 April 2025 10:52
«Игра престолов» или другой сериал? Только фанаты отличат хит HBO по 6 кадрам (тест)
Сможете ни разу не спутать Вестерос с видами из других проектов?
23 April 2025 14:44
Все еще перематываете? А зря! Титры второго сезона «Дома дракона» скрывают ключевые детали сюжета
От пасхалок из прошлого Таргариенов до моментов из будущего.
22 April 2025 07:58
«Ветра зимы» Джорджа Мартина начнутся с двух эпичных битв — и мы уже знаем каких
Осталось дождаться выхода книги, которую писатель не может закончить вот уже 15 лет.
1 comment
21 April 2025 11:21
3 сезон «Дома дракона» может исправить провальный финал «Игры престолов»: у спин-оффа есть целых 3 пути
Помните был такой принц, который был обещан? Вот и шоураннеры сериала о нем забыли.
2 comments
21 April 2025 10:23
Микс «Великолепного века» и «Игры престолов»: этому дизи почти 5 лет, а многие о нем не знают — россияне оценили на 7.9
На его примере зрители убеждаются, что «Турция делает вещи»
Write review
20 April 2025 11:50
Джордж Мартин в теме, работа уже кипит: что известно о полнометражном фильме по «Игре престолов»
Что было «до» уже узнали. Как насчет «после»?
17 April 2025 11:50
Джордж Мартин рассказал, как будут связаны «Ветра зимы» и 8 сезон «Игры престолов»
Все это время фанаты считали, что писатель позаимствует идеи у сериала — но сам Мартин вряд ли на это решится.
2 comments
15 April 2025 18:07
У Джорджа Мартина приготовлена большая новость — но это уже не то, что вы могли подумать
Автор «Песни льда и пламени» продолжает бороться с прокрастинацией, но что-то новое все-таки готовит.
10 April 2025 07:29
Джордж Мартин не сдерживал эмоций, когда узнал о существовании этой странной сюжетной детали «Игры престолов» в реальной жизни
Очевидно, автор «Песни льда и пламени» вдохновил на великие свершения и гениальных ученых.
9 April 2025 14:15
«Не хуже Красной свадьбы из “Игры престолов”»: на Западе «Метод» с Хабенским хвалят на все лады, а ругают лишь за одно
В третьем сезоне от главного недостатка по мнению американцев сериал уж точно не избавится.
8 April 2025 14:15
У третьего сезона «Дома Дракона» есть все шансы достичь уровня «Игры престолов»
Слова шоураннера хитового сериала могут наконец дать поклонникам надежду на что-то лучшее.
1 comment
7 April 2025 16:11
Этот роман Джордж Мартин считает своим любимым — и хочет, чтобы его перенесли на экраны следующим
Между тем, последняя экранизация одного из произведений писателя стала одним из самых провальных фильмов этого года.
1 comment
7 April 2025 14:44
«Это был бы провал»: финал «Пацанов» придётся ждать до 2025 года, и все из-за «Игры престолов»
Поспешишь — людей насмешишь. Видимо, эту присказку шоураннеры знают на зубок.
7 April 2025 09:25
Только от одного персонажа «Дома Дракона» Джордж Мартин в полном восторге — и настолько, что даже хотел переписать книгу
Как ни странно, это — один из немногих моментов сериала, которые писателю действительно пришлись по душе.
6 April 2025 10:52
«Игра престолов» дважды предсказала смерть Дейенерис Таргариен задолго до выхода 8 сезона
Сериал намекал на шокирующий сюжетный поворот еще в самых первых сезонах.
3 April 2025 22:52
Во втором сезоне «Одних из нас» покажут эпичную битву, вдохновленную «Игрой престолов»
От нашумевшего сериала со звездами «Игры престолов» в главных ролях и нельзя было ожидать другого.
3 April 2025 11:21
Шоураннеру «Дома Дракона» есть что ответить на критику Джорджа Мартина в адрес второго сезона
Писатель уже давно присоединился к миллионам фанатов, то и дело упрекая создателей шоу за слишком вольное обращение с каноном.
2 April 2025 21:30
«Игра престолов» «подпортила» и Джона Сноу тоже — но у Джорджа Мартина еще есть шанс спасти ситуацию
У фанатов «Песни Льда и Пламени» теперь есть еще одна причина ждать затянувшегося выхода следующей книги.
2 April 2025 11:50
Меньше Таргариенов, больше северян: пополнение 3 сезона «Дома дракона» оценят фанаты «Сынов анархии» и «Поттерианы»
Сразу два отличных актера получили важные для продолжения роли.
1 April 2025 14:44
«Больше всего на свете ненавижу»: у Лебедева есть веский повод презирать «Игру престолов» — выключил уже после первой серии
Позицию дизайнера легко понять, но сложно принять.
10 comments
30 March 2025 07:29
Виноваты Ланнистеры: провалу «Белоснежки» нашли объяснение — все из-за звезды «Игры престолов»
Но это, скорее, лишь капля в море.
29 March 2025 20:32
Раздражает до зубного скрежета: на западе выбрали худшего героя «Игры престолов», Джоффри даже не в топ-3
Уберите этого персонажа из истории
28 March 2025 09:30
Не Баратеон, Серсея или Бран Старк: власть в «Игре престолов» всегда принадлежала только Малому совету
И на это намекали по ходу всего сериала и, особенно, в финале культовой саги. Просто не все поняли.
2 comments
24 March 2025 10:52
Без лишнего шума и пыли: «Игра престолов» не будет прежней — сериал лишился четырех полноценных эпизодов
Также пострадали и другие культовые проекты.
20 March 2025 14:15
«Игра престолов» не вошла в топ-10 сериалов HBO: уступает роскошным драмам и 1 комедии
Неожиданный результат показали исследования зарубежных авторитетных журналов.
19 March 2025 11:50
Если бы Гатс объявился в Вестеросе: нашли идеальное аниме для фанатов «Игры престолов» и «Берсерка» (а скоро будет и сериал)
Бескомпромиссные герои, жестокий сюжет и много эффектных леди.
19 March 2025 07:00
Надеялись на воскрешение? Забудьте: в «Доме дракона» намекнули, что Дрогон сделал с телом Дейнерис после финала «Игры престолов»
Все куда драматичнее, чем хотелось бы думать.
7 comments
16 March 2025 19:32
Главный злодей «Игры престолов» в книге был совсем другим — и куда более таинственным
Парадоксально, но жителей Вестероса ходячий мертвец смог запугать, ни разу не появившись на людях.
16 March 2025 12:48
Кларк могла не попасть в «Игру престолов»: на роль Дейенерис сперва утвердили другую актрису — с ней отсняли пилот
Также эту героиню могла сыграть одна из сестер Олсен.
15 March 2025 17:38
От серых кардиналов до мышей-затворников: почему в «Игре престолов» не было Хайтауэров
Зато в «Доме драконов» они пытались подмять под себя весь континент и столкнули Таргариенов лбами.
4 comments
14 March 2025 17:38
Этот сериал от Джорджа Мартина еще не вышел на экраны — а его уже продлили на второй сезон
Потенциальный хит покажут зрителям в конце года.
13 March 2025 20:03
«Бриенна вонзает мне нож в сердце»: у «Игры престолов» был совсем другой сценарий для Теона (и из него хотели сделать зомби!)
Как сейчас модно говорить: пранк зашел слишком далеко.
13 March 2025 09:54
«Я был в отчаянии»: сразу несколько звезд «Игры престолов» недовольны смертями своих героев, и мы их прекрасно понимаем
Благо, у Мартина еще есть шансы изменить их судьбу — хотя бы в книгах.
10 March 2025 20:32
Новый спин-офф «Игры престолов» не уступит оригиналу как минимум в одном — Джордж Мартин уже потирает ручки
Готовимся к новым кровопролитным боям, но в этот раз без драконов.
2 comments
10 March 2025 20:03
«Мой план был оставаться до конца»: правда о замене Даарио Нахариса в «Игре престолов» вскрылась годы спустя
Любовника Дейнерис убрали с шахматной доски.
9 March 2025 19:05
Джордж Мартин уже бьёт тревогу: «Дом дракона» постигнет та же беда, что и финал «Игры престолов»
Остается надеяться, что шоураннеры успеют минимизировать последствия проблемы.
1 comment
9 March 2025 17:09
«В потерянных землях» круче «Игры престолов»: Мартин расхвалил новую экранизацию, и с его мнением, кажется, не согласны все
Все, кроме тех, кто причастен к фильму, естественно.
1 comment
7 March 2025 12:19
Почему на самом деле Дрогон не убил Джона Сноу в финале «Игры престолов»: есть 4 версии — выбирай не хочу
Дракон понимал об этом мире куда больше нашего.
6 comments
6 March 2025 21:01
Ещё не поздно всё исправить: 7 важных умерших персонажей «Игры престолов», которые пока ещё живы в книгах Мартина
Есть и злодеи, и всеобщие любимчики.
4 comments
5 March 2025 15:42
Вторая «Игра престолов» или первый громкий провал 2025 года? Что не так с новой экранизацией Мартина
«Песнь льда и пламени» удалось адаптировать на ура, но дальше начались проблемы.
7 comments
4 March 2025 18:36
В 3 сезоне «Дома дракона» должны показать важный момент из книг Мартина: в «Игре престолов» о нем забыли, и очень зря
Зрители могут увидеть особенную магию, если намек шоураннера поняли верно.
1 comment
3 March 2025 07:58
Джон Сноу ни за что не стал бы королем Вестероса в «Игре престолов»: 5 намеков, которые зрители пропустили
Даже Арья Старк с этой ролью справилась бы лучше.
2 March 2025 07:29
«Игра престолов» против «Дома дракона»: ИИ сравнил два легендарных сериала — сразу же выбрал фаворита
Думаем, большинство поклонников вселенной согласятся с нейросетью.
2 comments
1 March 2025 20:03
В «Игре престолов» чаще всего на экране появлялись эти 10 героев: на первом месте далеко не Дейенерис
Составили рейтинг с учетом количества эпизодов.
2 comments
1 March 2025 18:07
Пес из «Игры престолов» боялся не огня или Бриенны: актер переживал, что его покалечит коллега
Попросил его использовать всего 10% своей мощи.
1 March 2025 12:48
«Горячий» муж и волчье королевство: сестры Старк пришли к успеху — что стало с Арьей и Сансой после «Игры престолов»
Эта фанатская теория делает очень больно — чего-то такого мы все ждем от продолжений, которых не будет никогда.
1 comment
28 February 2025 12:19
Валар моргулис, Арья: Якен Хгар и Сирио Форель из «Игры престолов» — это один человек?
Смертоносные браавосийцы, которые направили Арью Старк для служения Безликому богу.