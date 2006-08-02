Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Banditskiy Peterburg 8: Terminal season 1 watch online

Banditskiy Peterburg 8: Terminal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Banditskiy Peterburg 8: Terminal Seasons Season 1

Бандитский Петербург 8: Терминал 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 August 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 36 minutes
"Banditskiy Peterburg 8: Terminal " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 8: Терминал» на автомагистрали за городом происходит перестрелка. Нападение совершено на предпринимателя Нефедова и его приближенных. На место происшествия выдвигается полковник Кудасов со своей командой. Изучив местность, оперуполномоченный понимает, что бизнесмена хотели просто припугнуть. Спустя некоторое время эта версия нашла подтверждение. Нефедов получил звонок от Сохатого. Криминальный авторитет устанавливает срок длиной в семь дней. За это время предприниматель должен вернуть ему крупную сумму денег, принадлежащую сибирскому общаку.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
"Banditskiy Peterburg 8: Terminal " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
2 August 2006
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
3 August 2006
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
4 August 2006
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
5 August 2006
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
6 August 2006
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
7 August 2006
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
8 August 2006
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
9 August 2006
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
10 August 2006
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
11 August 2006
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
12 August 2006
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
13 August 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more