В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 8: Терминал» на автомагистрали за городом происходит перестрелка. Нападение совершено на предпринимателя Нефедова и его приближенных. На место происшествия выдвигается полковник Кудасов со своей командой. Изучив местность, оперуполномоченный понимает, что бизнесмена хотели просто припугнуть. Спустя некоторое время эта версия нашла подтверждение. Нефедов получил звонок от Сохатого. Криминальный авторитет устанавливает срок длиной в семь дней. За это время предприниматель должен вернуть ему крупную сумму денег, принадлежащую сибирскому общаку.