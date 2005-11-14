Menu
Banditskiy Peterburg 7: Peredel season 1 watch online

Бандитский Петербург 7: Передел 16+
Season premiere 14 November 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 36 minutes
"Banditskiy Peterburg 7: Peredel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 7: Передел» события разворачиваются на даче неподалеку от Санкт-Петербурга. Там скрывается банкир Николай Наумов. Репортер Игорь Никифоров собирается снимать документальное кино о знаменитых питерских предпринимателях. Инициатива выпустить такой фильм принадлежала бизнесмену Сергею Максимову, у которого уже подготовлен перечень имен будущих героев проекта. Никифоров принимает предложение. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют, что в городе появился криминальный авторитет Лосев по прозвищу Сохатый. Он прибыл из Красноярска с вполне определенной целью.

Series rating

5.4
Rate 11 votes
"Banditskiy Peterburg 7: Peredel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
14 November 2005
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
15 November 2005
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
16 November 2005
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
17 November 2005
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
18 November 2005
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
19 November 2005
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
20 November 2005
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
21 November 2005
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
22 November 2005
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
23 November 2005
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
24 November 2005
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
25 November 2005
