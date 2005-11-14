В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 7: Передел» события разворачиваются на даче неподалеку от Санкт-Петербурга. Там скрывается банкир Николай Наумов. Репортер Игорь Никифоров собирается снимать документальное кино о знаменитых питерских предпринимателях. Инициатива выпустить такой фильм принадлежала бизнесмену Сергею Максимову, у которого уже подготовлен перечень имен будущих героев проекта. Никифоров принимает предложение. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют, что в городе появился криминальный авторитет Лосев по прозвищу Сохатый. Он прибыл из Красноярска с вполне определенной целью.