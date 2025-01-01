В 1-м сезоне сериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь» проказники Саша и Маша с готовностью берутся за любое занятие. Однако у ребят есть удивительный талант – превратить любое, даже самое безобидное действо в настоящее приключение. Например, однажды Саша раздобыл брошку. Чтобы Маша не отняла ее, мальчик засунул острый предмет прямо в рот, а после ринулся наутек. Бегая от Маши вокруг стола, Саша зацепился за стул и случайно проглотил брошку. Однако сорванцам повезло, что всегда поблизости находится супергерой Аркадий Паровозов. В любой непонятной ситуации он торопится к непоседам, чтобы помочь им.