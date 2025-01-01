Menu
Arkadiy Parovozov speshit na pomosch 2012, season 1

Аркадий Паровозов спешит на помощь 0+
Title Сезон 1
Number of episodes 139
Runtime 4 hours 38 minutes
"Arkadiy Parovozov speshit na pomosch" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь» проказники Саша и Маша с готовностью берутся за любое занятие. Однако у ребят есть удивительный талант – превратить любое, даже самое безобидное действо в настоящее приключение. Например, однажды Саша раздобыл брошку. Чтобы Маша не отняла ее, мальчик засунул острый предмет прямо в рот, а после ринулся наутек. Бегая от Маши вокруг стола, Саша зацепился за стул и случайно проглотил брошку. Однако сорванцам повезло, что всегда поблизости находится супергерой Аркадий Паровозов. В любой непонятной ситуации он торопится к непоседам, чтобы помочь им.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
"Arkadiy Parovozov speshit na pomosch" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Потоп
Season 1 Episode 1
TBA
Газ
Season 1 Episode 2
TBA
Незнакомец
Season 1 Episode 3
TBA
Спички
Season 1 Episode 4
TBA
Лес
Season 1 Episode 5
TBA
Адрес
Season 1 Episode 6
TBA
Лифт
Season 1 Episode 7
TBA
Качели
Season 1 Episode 8
TBA
Подвал
Season 1 Episode 9
TBA
Похишение
Season 1 Episode 10
TBA
Грибы
Season 1 Episode 11
TBA
Плаванье
Season 1 Episode 12
TBA
Солнечный удар
Season 1 Episode 13
TBA
Гроза
Season 1 Episode 14
TBA
Микроб
Season 1 Episode 15
TBA
Горка
Season 1 Episode 16
TBA
Лыжи
Season 1 Episode 17
TBA
Язык
Season 1 Episode 18
TBA
Камин
Season 1 Episode 19
TBA
Снегокат
Season 1 Episode 20
TBA
Метро
Season 1 Episode 21
TBA
Лекарство
Season 1 Episode 22
TBA
Посторонний
Season 1 Episode 23
TBA
Окно
Season 1 Episode 24
TBA
Ключи
Season 1 Episode 25
TBA
Шапка
Season 1 Episode 26
TBA
Сосульки
Season 1 Episode 27
TBA
Собачка
Season 1 Episode 28
TBA
Поручни
Season 1 Episode 29
TBA
Хулиганы
Season 1 Episode 30
TBA
Переохлаждение
Season 1 Episode 31
TBA
Тону
Season 1 Episode 32
TBA
Тарзанка
Season 1 Episode 33
TBA
Розетка
Season 1 Episode 34
TBA
Осы
Season 1 Episode 35
TBA
Пожар
Season 1 Episode 36
TBA
Болото
Season 1 Episode 37
TBA
Лестница
Season 1 Episode 38
TBA
Галчонок
Season 1 Episode 39
TBA
Вода
Season 1 Episode 40
TBA
Ремни
Season 1 Episode 41
TBA
Люк
Season 1 Episode 42
TBA
Провод
Season 1 Episode 43
TBA
Компьютер
Season 1 Episode 44
TBA
Дерево
Season 1 Episode 45
TBA
Платформа
Season 1 Episode 46
TBA
Переезд
Season 1 Episode 47
TBA
Стройка
Season 1 Episode 48
TBA
Проезжая часть
Season 1 Episode 49
TBA
Светофор
Season 1 Episode 50
TBA
Эскалатор
Season 1 Episode 51
TBA
Химия
Season 1 Episode 52
TBA
Эсэмэска
Season 1 Episode 53
TBA
Фильмоскоп
Season 1 Episode 54
TBA
Ролики
Season 1 Episode 55
TBA
Кастрюля
Season 1 Episode 56
TBA
Клещи
Season 1 Episode 57
TBA
Инструменты
Season 1 Episode 58
TBA
Жилет
Season 1 Episode 59
TBA
Балкон
Season 1 Episode 60
TBA
Обрыв
Season 1 Episode 61
TBA
Продукты
Season 1 Episode 62
TBA
Матрас
Season 1 Episode 63
TBA
Окошко
Season 1 Episode 64
TBA
Лук
Season 1 Episode 65
TBA
Причал
Season 1 Episode 66
TBA
Двери
Season 1 Episode 67
TBA
Билеты
Season 1 Episode 68
TBA
Пароль
Season 1 Episode 69
TBA
Покупки
Season 1 Episode 70
TBA
Перила
Season 1 Episode 71
TBA
Коньки
Season 1 Episode 72
TBA
Метро
Season 1 Episode 73
TBA
Крыша
Season 1 Episode 74
TBA
Газовая плита
Season 1 Episode 75
TBA
Лифт
Season 1 Episode 76
TBA
Железнодорожные пути
Season 1 Episode 77
TBA
Грибы и ягоды
Season 1 Episode 78
TBA
Мороз
Season 1 Episode 79
TBA
Велосипед на переходе
Season 1 Episode 80
TBA
Ртуть
Season 1 Episode 81
TBA
Парковка
Season 1 Episode 82
TBA
Розетка
Season 1 Episode 83
TBA
Зоопарк
Season 1 Episode 84
TBA
Грязные руки
Season 1 Episode 85
TBA
Буйки
Season 1 Episode 86
TBA
Велосипедные дорожки
Season 1 Episode 87
TBA
Солнечный ожог
Season 1 Episode 88
TBA
Зубы
Season 1 Episode 89
TBA
Бенгальский огни
Season 1 Episode 90
TBA
Трамвай
Season 1 Episode 91
TBA
Горки в аквапарке
Season 1 Episode 92
TBA
Лошадка в парке
Season 1 Episode 93
TBA
Острая иголка
Season 1 Episode 94
TBA
Разговор во время еды
Season 1 Episode 95
TBA
Ножницы
Season 1 Episode 96
TBA
Двери в метро
Season 1 Episode 97
TBA
Хочу игрушку!
Season 1 Episode 98
TBA
Забор
Season 1 Episode 99
TBA
Красивые красные ягоды
Season 1 Episode 100
TBA
Брошка
Season 1 Episode 101
TBA
Друзья из социальных сетей
Season 1 Episode 102
TBA
На эскалаторе
Season 1 Episode 103
TBA
Громкая музыка в наушниках
Season 1 Episode 104
TBA
Фотографирование себя (селфи) в опасном месте
Season 1 Episode 105
TBA
Как точить карандаши
Season 1 Episode 106
TBA
Жевательная резинка
Season 1 Episode 107
TBA
Фен
Season 1 Episode 108
TBA
Карусель
Season 1 Episode 109
TBA
Компот
Season 1 Episode 110
TBA
Не прислоняться!
Season 1 Episode 111
TBA
Конфетки в метро
Season 1 Episode 112
TBA
Чужой чемодан
Season 1 Episode 113
TBA
Пальто нараспашку
Season 1 Episode 114
TBA
Кость в горле
Season 1 Episode 115
TBA
Электросварка
Season 1 Episode 116
TBA
Новые босоножки
Season 1 Episode 117
TBA
Купание в грозу
Season 1 Episode 118
TBA
Режим дня
Season 1 Episode 119
TBA
Микробы в пруду
Season 1 Episode 120
TBA
Если застрял лифт
Season 1 Episode 121
TBA
Сомнительные сайты
Season 1 Episode 122
TBA
Разбитая ваза
Season 1 Episode 123
TBA
Под стенами домов
Season 1 Episode 124
TBA
Мокрый пол
Season 1 Episode 125
TBA
Борщевик
Season 1 Episode 126
TBA
Холодный компот
Season 1 Episode 127
TBA
Ветрянка
Season 1 Episode 128
TBA
Фейрверк
Season 1 Episode 129
TBA
Читаем книги в темноте!
Season 1 Episode 130
TBA
Гаджеты в самолете
Season 1 Episode 131
TBA
Закаливание
Season 1 Episode 132
TBA
Велосипедная прогулка
Season 1 Episode 133
TBA
Кондиционер
Season 1 Episode 134
TBA
Сквозняк
Season 1 Episode 135
TBA
Канализационный люк
Season 1 Episode 136
TBA
Телефон или другие дорогие вещи
Season 1 Episode 137
TBA
Зимний день
Season 1 Episode 138
TBA
Страховочные ремни в поезде
Season 1 Episode 139
TBA
