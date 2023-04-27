Menu
Mosgaz. Poslednee delo Cherkasova season 1 watch online

Mosgaz. Poslednee delo Cherkasova season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mosgaz. Poslednee delo Cherkasova Seasons Season 1

Мосгаз. Последнее дело Черкасова 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Mosgaz. Poslednee delo Cherkasova" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» главный герой разыскивает убийцу, промышляющего в столице в 1981 году. Как всегда, он ставит принципы и справедливость выше служебного распорядка, поэтому после очередного нарушения ему угрожают отстранением. К тому же в отдел приходит новый молодой и амбициозный следователь, разбирающийся в компьютерных технологиях и использующий детектор лжи. Начальство верит, что майор Ковалев может заменить опытного, но утомленного годами ищейку. Однако выясняется, что очередная цель маньяка – это сам Черкасов, а потому он не может уйти на пенсию, не завершив это дело.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
"Mosgaz. Poslednee delo Cherkasova" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 May 2023
