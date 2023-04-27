В 1 сезоне сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» главный герой разыскивает убийцу, промышляющего в столице в 1981 году. Как всегда, он ставит принципы и справедливость выше служебного распорядка, поэтому после очередного нарушения ему угрожают отстранением. К тому же в отдел приходит новый молодой и амбициозный следователь, разбирающийся в компьютерных технологиях и использующий детектор лжи. Начальство верит, что майор Ковалев может заменить опытного, но утомленного годами ищейку. Однако выясняется, что очередная цель маньяка – это сам Черкасов, а потому он не может уйти на пенсию, не завершив это дело.