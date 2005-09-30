Menu
Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 7

Malcolm in the Middle season 7 poster
Malcolm in the Middle

Malcolm in the Middle 16+
Original title Season 7
Title Серия 7
Season premiere 30 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Malcolm in the Middle" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» братья пытаются тайно сбежать на большой рок-фестиваль. Хэл и Лоис их задерживают. В итоге семья решает вместе провести выходные на этом событии и загружается в фургон. Так начинается очередное приключение Малкольма и его многочисленных родственников. Малкольм заводит неожиданный роман, Риз борется за почетное право закрывать фестиваль, Хэл пытается оградить детей от опасности, а на Дьюи обрушиваются все бытовые сложности семейства в путешествии. Также в заключительном сезоне герои отпразднуют Хеллоуин, столкнутся с финансовыми сложностями и попадут в массу забавных переделок.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.2 IMDb
"Malcolm in the Middle" season 7 list of episodes.
Burning Man
Season 7 Episode 1
30 September 2005
Health Insurance
Season 7 Episode 2
7 October 2005
Reese vs. Stevie
Season 7 Episode 3
21 October 2005
Halloween
Season 7 Episode 4
28 October 2005
Jessica Stays Over
Season 7 Episode 5
4 November 2005
Secret Boyfriend
Season 7 Episode 6
11 November 2005
Blackout
Season 7 Episode 7
18 November 2005
Army Buddy
Season 7 Episode 8
2 December 2005
Malcolm Defends Reese
Season 7 Episode 9
16 December 2005
Malcolm's Money
Season 7 Episode 10
6 January 2006
Bride of Ida
Season 7 Episode 11
13 January 2006
College Recruiters
Season 7 Episode 12
29 January 2006
Mono
Season 7 Episode 13
12 February 2006
Hal Grieves
Season 7 Episode 14
19 February 2006
A.A.
Season 7 Episode 15
5 March 2006
Lois Strikes Back
Season 7 Episode 16
19 March 2006
Hal's Dentist
Season 7 Episode 17
26 March 2006
Bomb Shelter
Season 7 Episode 18
2 April 2006
Stevie in the Hospital
Season 7 Episode 19
9 April 2006
Cattle Court
Season 7 Episode 20
16 April 2006
Morp
Season 7 Episode 21
23 April 2006
Graduation
Season 7 Episode 22
14 May 2006
