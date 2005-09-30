В 7-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» братья пытаются тайно сбежать на большой рок-фестиваль. Хэл и Лоис их задерживают. В итоге семья решает вместе провести выходные на этом событии и загружается в фургон. Так начинается очередное приключение Малкольма и его многочисленных родственников. Малкольм заводит неожиданный роман, Риз борется за почетное право закрывать фестиваль, Хэл пытается оградить детей от опасности, а на Дьюи обрушиваются все бытовые сложности семейства в путешествии. Также в заключительном сезоне герои отпразднуют Хеллоуин, столкнутся с финансовыми сложностями и попадут в массу забавных переделок.