В 6-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Риз уходит в армию, его отправляют служить в Афганистан. Однако еще в аэропорту парень трусит и дезертирует. Пытаясь добраться до Америки, он то притворяется восточной женщиной, то случайно женится. Лоис пытается вытащить его из передряги. Для этого она продает семейный автомобиль и сама отправляется на поиски сына. Тем временем Малкольм пытается быть хорошим человеком и вызывается добровольцем в госпиталь для ветеранов. Хэл остается без работы и пробует свои силы на самых неожиданных поприщах – от бодибилдинга до должности местного мусорщика.