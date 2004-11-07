Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 6

Malcolm in the Middle season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Malcolm in the Middle Seasons Season 6

Malcolm in the Middle 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 7 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Malcolm in the Middle" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» Риз уходит в армию, его отправляют служить в Афганистан. Однако еще в аэропорту парень трусит и дезертирует. Пытаясь добраться до Америки, он то притворяется восточной женщиной, то случайно женится. Лоис пытается вытащить его из передряги. Для этого она продает семейный автомобиль и сама отправляется на поиски сына. Тем временем Малкольм пытается быть хорошим человеком и вызывается добровольцем в госпиталь для ветеранов. Хэл остается без работы и пробует свои силы на самых неожиданных поприщах – от бодибилдинга до должности местного мусорщика.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.2 IMDb
"Malcolm in the Middle" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Reese Comes Home (3)
Season 6 Episode 1
7 November 2004
Busey's Run Away
Season 6 Episode 2
14 November 2004
Standee
Season 6 Episode 3
21 November 2004
Pearl Harbor
Season 6 Episode 4
5 December 2004
Kitty's Back
Season 6 Episode 5
12 December 2004
Hal's Christmas Gift
Season 6 Episode 6
19 December 2004
Hal Sleepwalks
Season 6 Episode 7
16 January 2005
Lois Battles Jamie
Season 6 Episode 8
23 January 2005
Malcolm's Car
Season 6 Episode 9
30 January 2005
Billboard
Season 6 Episode 10
13 February 2005
Dewey's Opera
Season 6 Episode 11
20 February 2005
Living Will
Season 6 Episode 12
6 March 2005
Tiki Lounge
Season 6 Episode 13
13 March 2005
Ida Loses a Leg
Season 6 Episode 14
20 March 2005
Chad's Sleepover
Season 6 Episode 15
27 March 2005
No Motorcycles
Season 6 Episode 16
3 April 2005
Butterflies
Season 6 Episode 17
10 April 2005
Ida's Dance
Season 6 Episode 18
17 April 2005
Motivational Seminar
Season 6 Episode 19
24 April 2005
Stilts
Season 6 Episode 20
1 May 2005
Buseys Takes a Hostage
Season 6 Episode 21
8 May 2005
Mrs. Tri-County
Season 6 Episode 22
15 May 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more