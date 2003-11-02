В 5-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» большая семья отправляется в Лас-Вегас, где их ожидает масса приключений. Хэл видит «пророческий» сон о выигрыше, который заставляет его увлечься игровыми автоматами, Лоис встречает своего кумира, Риз и Дьюи участвуют в конкурсе, а Фрэнсис падает в колодец. Тем временем у Малкольма и его друзей появляется шанс найти себе крутых девушек. Те просят их притвориться их парнями, чтобы вызвать ревность у своих бывших. Однако что-то идет не по плану. Стиви узнает о разводе своих родителей и впадает в депрессию, а Малкольм пытается его поддержать.