Malcolm in the Middle 2000 - 2006 season 5

Malcolm in the Middle season 5 poster
Season premiere 2 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
В 5-м сезоне сериала «Малкольм в центре внимания» большая семья отправляется в Лас-Вегас, где их ожидает масса приключений. Хэл видит «пророческий» сон о выигрыше, который заставляет его увлечься игровыми автоматами, Лоис встречает своего кумира, Риз и Дьюи участвуют в конкурсе, а Фрэнсис падает в колодец. Тем временем у Малкольма и его друзей появляется шанс найти себе крутых девушек. Те просят их притвориться их парнями, чтобы вызвать ревность у своих бывших. Однако что-то идет не по плану. Стиви узнает о разводе своих родителей и впадает в депрессию, а Малкольм пытается его поддержать.

7.9
Rate 13 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Vegas
Season 5 Episode 1
2 November 2003
Watching the Baby
Season 5 Episode 2
9 November 2003
Goodbye Kitty
Season 5 Episode 3
16 November 2003
Thanksgiving
Season 5 Episode 4
23 November 2003
Malcolm Films Reese
Season 5 Episode 5
30 November 2003
Malcolm's Job
Season 5 Episode 6
7 December 2003
Christmas Trees
Season 5 Episode 7
14 December 2003
Block Party
Season 5 Episode 8
4 January 2004
Dirty Magazine
Season 5 Episode 9
11 January 2004
Hot Tub
Season 5 Episode 10
25 January 2004
Ida's Boyfriend
Season 5 Episode 11
8 February 2004
Softball
Season 5 Episode 12
15 February 2004
Lois' Sister
Season 5 Episode 13
22 February 2004
Malcolm Dates a Family
Season 5 Episode 14
14 March 2004
Reese's Apartment
Season 5 Episode 15
21 March 2004
Malcolm Visits College
Season 5 Episode 16
28 March 2004
Polly in the Middle
Season 5 Episode 17
25 April 2004
Dewey's Special Class
Season 5 Episode 18
2 May 2004
Experiment
Season 5 Episode 19
2 May 2004
Victor's Other Family
Season 5 Episode 20
9 May 2004
Reese Joins the Army (1)
Season 5 Episode 21
16 May 2004
Reese Joins the Army (2)
Season 5 Episode 22
23 May 2004
